Ligue des champions: Liverpool "a laissé ses supporters dans la nature" (ministre des Sports)

Par AFP May 30, 2022 09:09 La ministre des Sports et des JO, Amélie Oudéa-Castéra, a estimé lundi sur RTL que Liverpool "avait laissé ses supporters dans la nature" à l'occasion de la finale de la Ligue des champions samedi et a par ailleurs jugé "regrettable" l'utilisation de gaz lacrymo face à des familles.