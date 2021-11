Ligue des Champions : L'Inter Milan, une qualification dix ans après ?

"La qualification, on le sait, c'est capital. On avait souligné en début de saison que, au-delà des départs de joueurs (Romelu Lukaku, Achraf Hakimi, NDLR), notre objectif devait être de ramener l'Inter Milan en huitièmes", a souligné Inzaghi en conférence de presse. L'Inter, vainqueur à trois reprises de la C1 (1964, 1965, 2010), n'a plus passé le premier tour depuis la saison 2011-12, avec un parcours qui s'était arrêté en huitièmes de finale contre Marseille. Après plusieurs saisons en Ligue Europa, les Nerazzurri ont été éliminés dès la phase de groupe ces trois dernières saisons.

L'Inter (2e, 7 pts) sera qualifiée en cas de victoire mercredi si le Sheriff Tiraspol (3e, 6 pts) ne gagne pas à domicile contre le Real Madrid (1er, 9 pts). "On est dans une situation favorable, mais il manque encore beaucoup. On sait que demain (mercredi) c'est un match décisif parce que le dernier match ne sera pas des plus simples contre le Real à Madrid", a souligné Inzaghi, arrivé cet été en remplacement d'Antonio Conte.

"Mais on sait aussi que notre adversaire a beaucoup de qualités et peut te mettre en difficulté à chaque instant. C'est une équipe très technique, avec de grandes individualités", a-t-il ajouté au sujet de l'équipe ukrainienne, entraînée par l'Italien Roberto De Zerbi. Inzaghi estime que la victoire des siens dimanche contre Naples (3-2), leader de Serie A, a conforté la "confiance" des Nerazzurri: "On a fait un très bon parcours depuis quatre mois, et le match de dimanche a accru la confiance, les joueurs ont fait une grande démonstration de maturité et de caractère".