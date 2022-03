Ligue des Champions - Lille : Yilmaz n'a pas suffi

Le +Kral+ (roi), comme il est surnommé en Turquie, a livré l'un de ses meilleurs matches de la saison, voire peut-être le meilleur, mais cela n'a pas suffi pour faire vaciller le champion d'Europe en titre. Malgré ses 36 ans, le capitaine de la sélection turque n'a pas ménagé ses efforts et a été plus en vue que son binôme Jonathan David, pourtant auteur d'une prestation honorable. Loin de sa forme étincelante qui avait grandement contribué au sacre inattendu du Losc l'an dernier en Ligue 1 (16 buts, 5 passes décisives en championnat), Yilmaz réalise une saison décevante.

Ses statistiques faméliques (4 buts, 3 passes en L1) et ses performances insuffisantes ont même récemment poussé l'entraîneur Jocelyn Gourvennec à le reléguer sur le banc, comme lors des deux dernières rencontres des Dogues. Le Turc, qui n'avait plus marqué depuis presque trois mois, a répondu de la plus belle des manières mercredi en réalisant enfin un match à la hauteur des attentes. Lorsque le penalty a été sifflé en faveur du Losc, il a rapidement pris le ballon de manière autoritaire pour se charger de le tirer.

Penalty en lucarne

Et il n'a pas tremblé ! D'une frappe puissante en pleine lucarne, il a ouvert le score (1-0, 38e) et enflammé le stade Pierre-Mauroy, qui a scandé son nom à tue-tête et s'est pris à rêver d'un improbable exploit. Avant cela, Yilmaz avait obligé Thiago Silva à détourner en corner sa première tentative qui semblait cadrée (7e). Puis il s'était chargé d'un coup franc dans l'axe aux vingt mètres mais son tir était passé au-dessus du but d'Edouard Mendy (11e). Juste après le retour des vestiaires, le natif d'Antalya (Turquie) a failli faire chavirer le public de nouveau: après un joli numéro sur le côté droit, Jonathan Bamba a éliminé Marcos Alonso avant de délivrer un joli centre pour le Turc dont la reprise de la tête a frôlé la lucarne londonienne (51e).

Après les sorties sur blessures des défenseurs Sven Botman et Zeki Celik, Yilmaz s'est encore signalé en délivrant un superbe centre pour Xeka, qui est arrivé lancé et a envoyé sa tête sur le poteau de Mendy (63e). Le deuxième but des Blues inscrit par Cesar Azpilicueta (71e) a alors mis fin aux derniers espoirs d'Yilmaz et du Losc, qui n'ont plus réussi à se montrer dangereux jusqu'à la fin de la rencontre. S'il n'a cadré qu'une seule de ses quatre frappes, la feuille de statistiques ne retranscrit pas l'importance du vétéran turc dans la bonne prestation des Dogues, valeureux mais battus par plus forts qu'eux. Avec trois buts en sept rencontres, Yilmaz a été plutôt efficace cette saison en Ligue des champions. Le Losc aura désormais besoin que le Turc redresse la barre en championnat pour espérer regoûter aux joutes européennes l'année prochaine.

La marche était trop haute pour Lille :