Ligue des Champions : Lille veut écrire une des plus belles pages de son histoire

Dans une poule G extrêmement serrée, toutes les équipes sont encore en mesure de se qualifier pour le tour suivant, y compris les Allemands, qui ont leur destin en main puisqu'une victoire leur suffirait. Le Losc, vainqueur de ses deux dernières rencontres à Séville (2-1) et contre Salzbourg (1-0), a un peu plus de latitude puisqu'un match nul permettrait au club nordiste d'atteindre le top 16 européen pour la deuxième fois de son histoire, 15 ans après une double confrontation perdue de justesse en 2007 face à Manchester United (0-1, 0-1).

Et même en cas de défaite, les Dogues recevraient un lot de consolation : la qualification pour les barrages de la Ligue Europa. Lille, qui s'est relancé en championnat avec deux succès la semaine dernière, à Rennes (2-1) puis contre Troyes (2-1), arrive gonflé à bloc et ne veut pas laisser passer sa chance d'offrir à la France un deuxième représentant en huitièmes de finale de l'épreuve-reine, deux semaines après la qualification du Paris SG.

"Nous voulions cette "finale", nous avons réussi à construire notre chemin, mais je n'oublie pas que nous ne sommes encore qualifiés", a souligné l'entraîneur lillois Jocelyn Gourvennec samedi. "Les joueurs sont évidemment concernés avec une grosse débauche d'énergie, mais parfois un peu de précipitation. Mercredi face à Wolfsburg, il faudra ce mental-là, c'est sûr, mais ça ne suffira pas." Le Losc était pourtant mal parti dans cette campagne européenne après un nul contre Wolfsburg (0-0) et une défaite à Salzbourg (2-1). Mais les Dogues ont ensuite réussi à se remobiliser face au favori du groupe, Séville (0-0, 2-1), puis face aux Autrichiens. Ils sont désormais aux portes d'un exploit, mais le plus dur reste à faire : conclure.

"On veut finir premier"

"On a dit qu'on jouerait la C1 à 300% et c'est ce qu'on fait, on le montre à tous les matches. On a perdu à Salzbourg mais on a corrigé les choses. On a une bonne solidité défensive depuis le début. On fait honneur à la compétition et à la Ligue 1, ce n'est pas rien", avait affirmé Gourvennec après le succès face à Salzbourg. Dans la tanière des Loups, même si un nul leur suffit, les Dogues ne comptent pas calculer en essayant seulement de défendre le score initial. Les champions de France se veulent plus ambitieux. "Il y aura une compétition européenne à Lille en février, maintenant on espère que ce sera la plus belle. On a des perspectives, mais en même temps, vu ce qu'on a fait, on veut finir premier du groupe donc il faudra aller chercher la victoire à Wolfsburg. Ce sera une belle bagarre", a poursuivi Gourvennec.

Les Allemands, qui ont changé d'entraîneur depuis le match aller, Mark van Bommel ayant été remplacé par Florian Kohfeldt, attendent les Lillois de pied ferme et chercheront à rebondir après une série de cinq matches sans victoire. Mais le Losc et son finisseur Jonathan David, auteur de 13 buts avec Lille cette saison toutes compétitions confondues, semblent plutôt à l'aise dans les grands rendez-vous. Au complet en Allemagne, ils comptent bien prendre leur revanche sur Wolfsburg, qui était venu s'imposer dans le Nord lors de la dernière journée de la phase de poules de la Ligue Europa 2014, privant les Lillois de la qualification. Cette fois, c'est une place pour la plus belle des compétitions qui est en jeu. Et une page d'histoire qui reste à écrire.