Beaucoup l'avaient anticipé, c'est malheureusement confirmé pour les supporters du LOSC : les Dogues ont bien du mal à retrouver la puissance de feu de leur formidable saison dernière. Les joueurs de Jocelyn Gourvennec n'affichent que la. Seuls le Shakhtar, le Dynamo Kiev et Malmö font pire avec aucune réalisation au compteur. L'autre club à n'avoir marqué qu'une fois a beau être le Barça, ce n'est pas cette saison un exemple très réjouissant pour les Lillois... La série noire des Dogues en C1 semble sans fin : dix matchs de suite sans victoire, un seul succès en seize rencontres - lors du déplacement à Borisov, en 2012 (0-2).En 41 rencontres au plus haut niveau européen, le bilan du club est de six victoires, quinze nuls et 20 défaites.(respectivement quatre et cinq). Il faut marquer pour gagner, c'est vieux comme l'histoire du football, et le LOSC va devoir remédier à ce problème dès le déplacement à Séville pour espérer forcer son destin. Et aller chercher cette qualification qui semble, en l'état des lieux, si lointaine... Le revers de vendredi à Paris (2-1) est encourageant, par la globalité de la prestation durant 70 minutes, mais aussi symptomatique du manque de réalisme qui pénalise les Nordistes.Gourvennec pouvait pester : "Il y a une grande frustration, on doit mener 2-0. Car on sait qu'avec Paris, ce n'est jamais fini. On a encore bien préparé nos actions, on progresse mais ce n'est pas suffisant." La répétition était parfaite, dans ce match niveau Ligue des champions : si Lille parvient à mener à Séville, il ne faudra pas non plus s'en contenter. Burak Yilmaz (absent mardi),ont montré au Parc qu'ils étaient enfin capables de retrouver la complicité et le talent qui ont mené au titre., ont aussi leur part de responsabilité pour reformer un attelage qui doit être capable d'atteindre les huitièmes de finale de C1. Il en est encore temps, alors autant se concentrer sur cette perspective réjouissante.