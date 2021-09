Ligue des Champions : Lille, une qualification à aller chercher

On dit que l'ivresse de la Ligue des Champions transcende. Que l'hymne savoureux qui retentit dans un stade plein à craquer, élève irrémédiablement le niveau des vingt-deux acteurs sur le terrain. Qu'il résonne un petit quelque chose relevant de l'ineffable à chaque mardi et mercredi sacrés. C'est dans cette atmosphère que Lille s'apprête à retrouver, deux ans après, la C1, avec son lot d'excitation et d'attentes. Surtout, la formation nordiste espère que la récompense de l'année précédente va se transformer au mieux en épopée fantastique, au pire en électrochoc pour la suite. Au sortir du sacre l'an passé, le LOSC a perdu plusieurs éléments qui ont fait la réussite du club, à commencer par l'entraîneur Christophe Galtier. Aujourd'hui sous la houlette de Jocelyn Gourvennec, les Dogues souffrent et ne parviennent pas à retrouver la sérénité qui était la leur il y a encore quelques mois.

En Ligue 1, les Nordistes ne comptent qu'une victoire en cinq matchs (deux nuls et deux défaites). Et la défaillance de vendredi dernier au Moustoir à Lorient (2-1) ne dit rien qui vaille. Par rapport à la saison dernière, le champion de France est moins solide, friable défensivement et moins percutant offensivement. Certains éléments peinent à retrouver leur forme d'antan alors que la recrue Grbic sauve les meubles pour le moment dans la cage lilloise. Les signaux ne tendent pas à l'optimisme puisque ces maux ne datent pas seulement de vendredi mais sont récurrents depuis plusieurs semaines. Le LOSC a déjà encaissé trois buts dans les dix premières minutes en L1 cette saison, c'est déjà plus que sur l'ensemble de l'exercice précédent. C'est dire l'urgence de la situation pour les Rouge et Blanc d'autant qu'après son entrée en lice en Ligue des Champions face à Wolsburg, actuel leader de la Bundesliga (ce mardi, 21h), Lille se coltinera un derby contre Lens (samedi, 17h).

Un moral à retrouver

Ce mardi soir, au stade Pierre Mauroy, les Dogues vont tenter de briser cette dynamique négative et a fortiori, de se qualifier pour la suite de la compétition dans ce groupe G. En présence du RB Salzbourg (Autriche), de Wolfsburg (Allemagne) et du FC Séville (Espagne), Lille a tout à fait les moyens de réaliser un coup, encore faut-il retrouver les bases de l'an passé. Pour cette réception du leader de Bundesliga, Jocelyn Gourvennec sera privé de trois joueurs majeurs : Renato Sanches, blessé au genou pour une longue durée, Jonathan Bamba et Timothy Weah. L'effectif lillois n'a pas pléthore de solutions alternatives et l'ancien technicien de Guingamp devrait reconduire le même onze de départ que dans le Morbihan. Pour le champion de France, après plusieurs campagnes de C1 décevantes, l'objectif du club est au moins de sortir des poules, une performance plus réalisée depuis l'exercice 2006-2007, autant dire une éternité.

L'adversaire du soir, Wolfsburg entraîné par un certain Mark van Bommel, n'est pas à prendre à la légère. Le LOSC et le club allemand se sont affrontés à deux reprises lors d'une double confrontation en Ligue Europa en 2014-2015. Les Dogues avaient accroché le nul (1-1) au match aller en Allemagne grâce à un but de Divock Origi sur penalty. Au retour, les Vert et Blanc, qui alignaient De Bruyne, Luiz Gustavo, Ivan Perišić notament, l’avaient emporté 3-0 au stade Pierre Mauroy. En neuf matchs contre un club allemand, Lille s'est imposé qu'à une seule reprise, c'était en Coupe Intertoto contre Stuttgart (1-0) en 2002. S'il est prématuré de parier sur les chances de « back to back » (deux titres consécutifs) en championnat, les Dogues ont six matchs de Ligue des Champions pour redevenir le grand LOSC de la saison passée.



Équipe probable : Grbic - Djalo, Fonte (c), Botman, Reinildo - Yazici, André, Xeka, Angel Gomes - David, Yilmaz.