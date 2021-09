Ligue des Champions - Lille se complique la vie avec de cruelles insuffisances

La septième victoire de Lille en Ligue des Champions attendra encore un peu. Cela fait déjà presque neuf ans que les supporters du LOSC attendent cela, eux qui restent désormais sur neuf matchs sans succès dans la plus belle des compétitions après le nouveau revers subi mercredi soir en Autriche. En quête d’une première victoire en C1 depuis le 20 novembre 2012 (2-0 sur la pelouse du BATE Borisov), les Dogues espéraient mettre fin à la triste série en rendant visite au RB Salzbourg, mais ça a raté (2-1).





Tenus en échec lors de leur entrée en lice contre Wolfsburg (0-0) il y a deux semaines à la maison, les joueurs de Jocelyn Gourvennec avaient coché le rendez-vous face au champion d’Autriche pour se refaire la cerise immédiatement afin d’envisager une qualification dans un groupe pas énormément relevé. Mais pour espérer l’emporter, le champion de France en titre aurait dû injecter d’autres ingrédients.

Deux tirs cadrés seulement

La prestation des Nordistes n’a pas été catastrophique, mais comme souvent ces dernières années, s’ils ont eu de bonnes périodes, les Lillois ont affiché de cruelles insuffisances à ce niveau. Sur la lancée de deux victoires consécutives en Ligue 1 (2-1 contre Reims et à Strasbourg), le jeu s’est avéré plutôt intéressant et Lille a réalisé une bonne entame. Cela augurait d’un résultat encourageant, les champions de France maitrisaient et contrôlaient leurs adversaires.

Mais là ou le bât blesse, c’est que le LOSC s’est montré très insuffisamment dangereux. Titularisé sur le flanc droit du 4-4-2, Timothy Weah est resté trop près de la ligne de touche pendant que son pendant du côté gauche, Angel Gomes, a été transparent. Quant aux deux attaquants chargés de « planter », ils ont tristement déçu. Burak Yilmaz a vite râlé auprès de ses partenaires, faisant sentir qu’il s’installait dans un mauvais soir. Et Jonathan David en a fait si peu, trop peu…



Botman et Yilmaz ont concédé des penalties évitables

Attendu au tournant, le Canadien a cadré l’un des deux seuls tirs lillois sur le but (10 tentatives), un total nettement défectueux quand on joue la Ligue des Champions. Ou alors il faudrait marquer. Mais Lille a fait preuve d’une grosse inefficacité et ne s’est également pas montré à la hauteur en défense. Botman et Yilmaz ont concédé des penalties évitables sur de grossières erreurs et le prodige du RBL, Karim Adeyemi (19 ans), en a profité pour inscrire un doublé. Yilmaz a bien réduit le score sur coup franc mais le Turc de 36 ans, si fort la saison passée, en a fait finalement trop peu.

Malgré son équipe de « jeunots », le onze autrichien semblait plus expérimenté que ce pâle LOSC où les entrées de Jonathan Bamba, Jonathan Ikoné et André Onana ont apporté un peu de peps à l’heure de jeu. Alors, après deux rencontres, ce n’est pas encore perdu pour les Dogues, derniers du groupe G à trois points de Salzbourg et Séville, mais la suite s’annonce corsée. Les deux prochaines sorties face au club espagnol, qui a arraché le nul à Wolfsburg mercredi soir (1-1), seront probablement décisives. Il faudra alors se montrer redoutablement adroit face au but adverse et appliqué sur ses bases arrière. Les ingrédients nécessaires en Ligue des Champions.



André : "On n'a pas fait le match qu'il fallait"