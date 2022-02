Ligue des Champions : Lille n'a "rien à perdre", avertit Tuchel

Lukaku est la solution au problème Lukaku



Thomas Tuchel (entraîneur de Chelsea) : "(Sur son dernier match avec 7 ballons touchés en 90 minutes) Qu'est ce que je peux faire ? Je ne sais pas. On doit faire avec. Il y a des statistiques qui ont été diffusées, elles montrent qu'il n'est pas impliqué dans notre jeu mais parfois c'est comme ça avec les attaquants, quand ils ont du mal à avoir confiance, à trouver des espaces. (Sur les absences qui le pénalisent) Evidemment, le style d'une équipe change toujours quand il a des blessures de longue durée chez des joueurs importants. On évolue majoritairement avec un système à trois défenseurs centraux et deux pistons et deux des joueurs les plus importants à ce poste, Reece Jame et Ben Chilwell, se sont blessés au moment où ils étaient à leur meilleur niveau. Ils avaient un gros impact offensivement et défensivement, avec leur vitesse, leurs courses, leurs centres... Mais notre boulot c'est aussi d'arriver à jouer sans eux quand il y a des blessures ou des cas de Covid-19, et une partie de la solution viendra toujours de Romelu".

Lille "jouera crânement sa chance"



Tuchel : "Ces dernières saisons, ils avaient un entraîneur fantastique avec un groupe de joueurs fantastiques. Ils étaient très compétitifs, c'était un club avec beaucoup de passion. La qualité du lien entre les joueurs et le coach était exceptionnelle. On sentait qu'ils avaient le niveau pour lutter tous les ans pour la C1 et l'an dernier, ils ont été champions. Mais ils ont perdu de nombreux joueurs et leur entraîneur. Après un tel bouleversement, ça prend parfois du temps pour que les choses se remettent en place. Mais on sait comment sont les équipes françaises, elles sont athlétiques, avec des attaquants très rapides, très généreux, très disciplinés dans la défense, et ils ont l'avantage d'être outsider et de ne rien avoir à perdre".

Edouard Mendy (gardien de but de Chelsea) : "Il n'y a plus de tirage facile à partir des huitièmes et Lille a fini premier de sa poule, ce qui est un indicateur de ses performances quand on finit devant Séville ou Salzbourg. Donc ce n'est pas un tirage facile du tout. C'est sûr qu'ils ont plus de mal cette année en championnat, mais les années post-titre sont souvent compliquées. (Mais en C1), on voit qu'ils jouent crânement leur chance. A nous d'être vigilant et jouer notre meilleur football".

Le football "plus clair" sans la règle du but à l'extérieur



Tuchel : "Quand les entraîneurs ont été consultés par l'UEFA, je crois que presque tous ont voté pour le changement pour rendre plus les choses claires et faciles à comprendre. Il y avait une sorte d'intérêt supplémentaire quand il fallait calculer avec la règle du but à l'extérieur mais je n'ai jamais compris pourquoi 3-1 devait être mieux que 2-0. J'aime bien cette réforme parce que c'est plus clair, on aura sans doute plus de prolongations et de tirs au but mais on verra. Pour nous, dans l'approche du match de demain, ça ne change rien, on essaiera de bien attaquer et ne pas encaisser de but, comme on l'aurait fait avant".

Propos recueillis en conférence de presse

"Si vous saviez la semaine que nous avons passée..."