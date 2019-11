Ligue des Champions : Lille dit adieu à l'Europe

LE DEBRIEF

On a l’impression que ce LOSC ne finira jamais son apprentissage européen. Dire que les joueurs de Christophe Galtier ont eu du mal à entrer dans le match est un doux euphémisme, ces derniers ayant naïvement concédé l’ouverture du score face à l’Ajax, beaucoup plus à l’aise. Dès lors, pour croire encore au miracle d’une qualification, les Dogues se retrouvaient face à un challenge vertigineux qui consistait à marquer 5 buts sans en prendre un seul face à un adversaire beaucoup plus expérimenté. Les Nordistes étaient tiraillés entre envie d’attaquer et méfiance devant une formation néerlandaise prête à profiter de la moindre opportunité et du moindre espace à exploiter, grâce à une aisance technique bien supérieure. Les coups de boutoir d’Osimhen et les inspirations d’Ikoné ont offert quelques situations intéressantes, mais ces derniers se sont obstinés à les rater, avec comme symbole de l’inefficacité offensive lilloise cette opportunité vendangée par Bamba à la demi-heure de jeu. Comme à l’aller, Lille a cruellement manqué de réalisme.



Face à la justesse technique de l’Ajax, le LOSC opposait la puissance d’Osimhen et les inspirations éparses d’Ikoné. Une lutte forcément et férocement inégale avec une formation nordiste beaucoup trop aléatoire pour espérer quoi que ce soit. Les pensionnaires de Ligue 1 n’ont tout simplement jamais trouvé la réponse au pressing haut des Bataves, se contentant de danser sur une musique qu’ils ne jouaient pas. Le second but ajacide était presque prévisible et ne changeait au final pas grand-chose à la physionomie de la rencontre, accentuant juste la prééminence batave sur le duel. Le challenge pour le LOSC était de finir le match sans trop d’écueils. Un objectif enfin à la portée des coéquipiers d’Osimhen.

Difficile au final de dire ce qui a été le plus préjudiciable aux locaux : leur fébrilité défensive ou leur manque de lucidité devant. Sans doute un peu des deux. Le résultat, lui, est beaucoup plus péremptoire. Lille est éliminé de toute compétition européenne. La marche était beaucoup trop haute pour les Nordistes, qui, au vu de certaines de leurs prestations pendant cette campagne achevée très précocement, n’ont pas beaucoup de regrets à avoir. Une consolation émerge : au moins, l’école est finie.

L’instant T :

Le match a basculé d’emblée avec une ouverture du score très précoce des visiteurs qui a glacé les locaux dès la deuxième minute de jeu. Le LOSC, qui a vu ses espoirs de qualification s’amenuiser encore davantage, a dû s’exposer encore plus défensivement pour aller chercher l’égalisation et les rapides attaquants ajacides se sont vus offrir beaucoup d’espaces alors que les Dogues ont été coupés dans leur élan de conquête.

LES BUTS

2eme minute (1-0)

L’Ajax a marqué sur sa première offensive. Nous ne jouons que la deuxième minute quand Dest combine avec Dusan Tadic. Ce dernier réussit une remise intelligente pour Hakim Ziyech dont la reprise sans contrôle fait mouche face à un Mike Maignan impuissant.

59eme minute (2-0)

Servi côté droit, Hakim Ziyech enchaîne les arabesques avant de servir Quincy Promes au second poteau d’un centre plongeant que ce dernier reprend de manière acrobatique du talon pour le 2-0 au terme d’une action rondement menée. Les 5 derniers buts de Promes ont d’ailleurs tous été inscrits sur un service de Ziyech

LES TOPS ET LES FLOPS

HAKIM ZIYECH (8)

Nanti d’un sang froid exemplaire pour marquer sur l’entame de match, il a continué dans la même veine avec des remises inspirées, de la distribution précise souvent en une touche pour les latéraux et une très bonne protection de balle. Le geste juste en permanence et dans n’importe quelle situation pour créer les décalages et ordonner le tempo. Il est également passeur décisif pour Quincy Promes sur le second but. On avait juste envie de lui faire un câlin comme ce jeune homme qui est entré sur le terrain à la 72e minute…

NOUSSAIR MAZRAOUI (4)

Le milieu de terrain excentré à gauche arrivait souvent en retard et en faisait payer ses vis-à-vis avec des interventions grossières, voire dangereuses, ce qui lui a même valu les remontrances de ses coéquipiers. Ses relances n’étaient pas non plus exceptionnelles, lui qui a souffert face à Benjamin André ou Jonathan Ikoné dans l’entrejeu. Il sera remplacé à la pause par Edson Alvarez pour une prestation des plus anonymes.

JONATHAN BAMBA (3)

Incertain car fiévreux ces derniers jours, Bamba aura été le symbole malheureux de ce nouveau revers continental du LOSC. Auteur d’un gros raté à la demi-heure de jeu qui aurait pu changer la destinée du match, il aura été fébrile dans les duels et très peu rassurant techniquement avec quelques pertes de balles et glissades.

LA FEUILLE DE MATCH

LLLE – AJAX AMSTERDAM : 0-2

Grande Stade Lille Métropole (50 000 spectateurs environ)

Temps agréable – Pelouse excellente

Arbitre: M.Brych (5)

Buts : Ziyech 2e, Promes 59e

Avertissements : Mandava 29e, Osimhen 38e – Mazraoui 27e

Expulsion : Aucune



Lille

Maignan (4) – Celik (4), Djalo (4), Gabriel, Reinildo (4) – André (4) (c) (Renato Sanches 76e), Soumaré (4) – Ikoné (5), Yazici (5), Bamba (3) – Osimhen (5).

N’ont pas participé : Bradaric, Leonardo, Pied, Xeka, Araujo, Rémy

Entraîneur : C.Galtier



Ajax Amsterdam

Onana (7) – Dest (6), Schuurs (6), Martinez (5), Tagliafico (5) – Van de Beek (7), Ziyech (8), Mazraoui (4) (Alvarez 46e) – Labyad (4) (Lang 45e), Tadic (7) (c), Promes (7).

N’ont pas participé : Varela, De Jong, Marin, Huntelaar, Timber

Entraîneur : E.Ten Haag