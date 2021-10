Ligue des Champions : Les regrets du FC Séville après le nul contre le LOSC

Le FC Séville a obtenu les meilleures opportunités de la rencontre, mais a dû se résoudre à concéder le nul sur le pré du LOSC (0-0) pour un troisième nul de rang sur sa campagne de Ligue des Champions, mercredi soir. Le défenseur central du club espagnol Diego Carlos digère très moyennement ce score vierge et nul.

"Un petit goût amer"

"Ce résultat nous laisse un petit goût amer, on voulait les trois points mais Lille a bien défendu, a déploré l'ancien Nantais face aux médias. Je suis très satisfait de l'état d'esprit affiché. Malheureusement on n'a pas réussi à marquer. On ne pense pas à la deuxième place (du groupe), on veut toujours gagner. On sait qu'on ne peut pas toujours gagner, surtout en Ligue des Champions. Le plus important, c'est de ne pas avoir perdu. Je retiens le point et la solidité défensive."