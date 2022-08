Ligue des Champions : Les réactions après Monaco-PSV

Walter Benitez (gardien du PSV Eindhoven, au micro de Canal +) : "Le match nul est plutôt positif. On voulait gagner mais il reste le deuxième match et on fera tout pour se qualifier. On a joué, on a essayé de faire courir l’adversaire. Après c’était compliqué. C’est plutôt un bon résultat. On est content du travail défensif et offensif qu’on a fait, mais il faudra faire plus à la maison pour se qualifier. Pour moi c’est un changement (son aventure au PSV, ndlr) mais je m’adapte petit à petit, les gens ici m’ont bien accueilli. On a plein d’objectifs, à titre collectif et personnel".



Youssouf Fofana (milieu de terrain de l'AS Monaco, au micro de Canal +) : "C’est un match nul complètement frustrant parce que si je me refais le match ils ont une ou deux occasions, ils en mettent une. Nous, on en a beaucoup plus qu'eux, il faut être réaliste. On a bien réagi et je pense que l’on mérite ce petit but en fin de match. Le public nous a beaucoup poussé et on a pris le dessus physiquement (en seconde période, ndlr) Avant le retour, il faudra faire le plein de confiance face à Strasbourg (samedi en Ligue 1). Il faudra être réaliste. On avait les armes tactiquement et physiquement, il faudra un petit peu de chance aussi".

Belle réaction de nos Rouge & Blanc qui se sont arrachés en seconde période pour aller chercher l'égalisation.



Tout va se jouer à Eindhoven mardi prochain. 👊



🔴 𝗗𝗔𝗚𝗛𝗘 𝗠𝗨𝗡𝗘𝗚𝗨 ⚪️



‣ 1-1 #ASMPSV pic.twitter.com/cVK8WveccF

— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) August 2, 2022