Ligue des Champions : Les réactions après Man City - Atlético de Madrid

C'était un match très difficile, ils étaient si compacts et solides défensivement. C'est comme ça qu'ils jouent. Nous avons bien joué dans ces circonstances, nous savions qu'il serait difficile de créer des occasions. La première mi-temps a été serrée, mais nous n'avons pas donné quoi que ce soit, et en seconde période, nous avons eu quelques occasions et en avons su en mettre une. C'était difficile, parfois ils jouaient à cinq derrière et cinq au milieu de terrain. C'était très difficile de trouver des espaces. La façon dont nous avons joué était bonne , on n'a rien lâché, il fallait être calme, patient et essayer de trouver les espaces.

Il reste cinq jours avant dimanche. Les deux équipes ont joué aujourd'hui. C'est un gros match. Tout le monde l'attend avec impatience, y compris les joueurs. Maintenant, nous devons récupérer au mieux et nous préparer pour dimanche



Kevin De Bruyne = BIG. GAME. PLAYER.



⚽️🆚 Atlético, 2022 quarter-finals

⚽️🆚 Paris, 2021 semi-finals

⚽️🆚 Dortmund, 2021 quarter-finals

⚽️🆚 Gladbach, 2021 round of 16

⚽️🆚 Lyon, 2020 quarter-finals

⚽️🆚 Real Madrid, 2020 round of 16#UCL pic.twitter.com/MxHGIacdTE

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 5, 2022

Tout le monde savait que ça allait être un match très difficile. Nous avons perdu, mais je pense qu'avec 1-0, l'opposition reste ouverte. À domicile ce sera très compliqué, mais à domicile c'est particulier. Tout est possible, même si c'est l'une des meilleures équipes de cette Ligue des Champions

(Manchester City, ndlr)

. Je crois en l'équipe, tout est possible.

Nous avons senti qu'ils allaient jouer en 5-3-2, puis ils se sont ajustés et ils sont passés en 5-5-0. Dans la préhistoire, aujourd'hui et dans cent mille ans, il est très difficile d'attaquer un 5-5, car il n'y a pas d'espaces. Ils sont forts, nous sommes petits et légers. C'est une question de patience. Je leur ai dit à la pause que nous étions bien. Le match s'est un peu brisé en seconde période. Et je sens déjà que ça va être un match similaire à celui que nous allons jouer à Madrid, sur les minutes après le but."

Non... Je ne sais pas, je ne sais pas. On a gagné un match, il reste le match retour et on verra. Nous apprendrons du match d'aujourd'hui... essayons d'être un peu meilleurs".

Match difficile, très difficile, contre une équipe extraordinaire qui joue très bien, qui réussit en se basant sur les grandes individualités que possède une grande équipe. On voulait un match serré et partir en contre-attaque. En première période , nous n'avons pas pu sortir même s'ils n'ont pas tiré au but. En deuxième mi-temps, alors que nous n'étions plus en danger, ils ont marqué un but. Ils gagnent 1-0, nous avons beaucoup d'enthousiasme pour essayer de passer cette confrontation. (Un plan différent au retour ?) " C'est un long match, divisé en deux parties, ici et à la maison. Ils s'en fichent, ils jouent de la même manière. Ils sont peut-être la meilleure équipe du monde. Mais, avec humilité, nous serons compétitifs."

