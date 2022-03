Ligue des Champions : Les réactions après Liverpool - Inter Milan

ne équipe difficile (l'Inter Milan). Lors du match à l'extérieur, nous avons réussi à gagner et la chose la plus importante est que nous sommes qualifiés. J'ai touché le poteau deux fois, ça va, peut-être que lors du prochain match, j'en marquerai trois. Nous avons perdu le match et peut-être que cela nous donnera un coup de pouce et c'est un bon match pour apprendre. Tout le monde veut gagner la Ligue des Champions et la Premier League et nous nous battrons pour les deux, alors voyons voir."

"Nous avons montré du caractère, nous avons montré que nous voulions progresser. Nous avons également bien joué à San Siro. Ce soir, nous avons marqué et sommes allés vers l'avant dans un stade dans lequel il est si difficile de jouer. Nous devons anticiper nos prochains matches, apprendre de ce soir et essayer de nous améliorer."



Nous méritions mieux dans les 75 premières minutes du match aller, puis nous avons encaissé deux buts. Nous avons fait de notre mieux à Anfield ce soir, et nous sortons renforcés de ces deux matchs, en meilleure équipe. Nous sommes déçus, nous voulions vraiment jouer les matchs à élimination directe. Sur les deux matchs, c'était équilibré, mais ces deux buts dans les 15 dernières minutes du match aller ont été décisifs."

Les difficultés rencontrées étaient assez proches de ce à quoi je m'attendais. L'Inter est une très, très bonne équipe, préparée pour ce genre de matchs. Sans jouer brillamment, nous avons eu des occasions franches. Sur les deux manches, c'est très bien qu'ils en aient gagné une manche et que nous nous soyons qualifiés. Nous aurions pu faire mieux contre un adversaire qui rend la vie inconfortable.



C'était un match très intéressant. Au final on a perdu le match ce qui évidemment n'est pas cool, on n'est pas venu ici pour perdre un match à domicile. Encore une fois, respectez l'adversaire qui nous a causé beaucoup de problèmes. Si nous tentons notre chance ce soir, alors nous gagnons ce match. Nous ne l'avons pas fait, mais nous sommes passés, et c'est l'objectif principal."

































