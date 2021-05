Ligue des Champions : Les réactions après le sacre de Chelsea contre Manchester City

Cézar Azpilicueta (RMC Sport)

"C’est beau. C’est beaucoup d’émotions. On a fait l’histoire et je suis très content. Tout le monde travaille dans cette équipe et on mérite."



Kai Havertz (BT Sport)



"Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais vraiment pas quoi dire. J'ai attendu longtemps. Maintenant, je veux remercier ma famille, mes parents, ma grand-mère et ma petite amie. Je ne sais pas quoi dire. J'ai attendu 15 ans pour ce moment et maintenant il est là."



Thomas Tuchel (RMC Sport)



«C'est le match le plus important en Europe... C'est une finale exceptionnelle, on a gagné... C'est incroyable. Je suis très fier, mais j'étais déjà fier. J'ai beaucoup confiance en ce groupe, très fort. Nous sommes tous ensemble, tout est possible". Quel était votre plan de jeu ce soir ? « On voulait avoir un peu plus de possession, c'était difficile dans les premières minutes, après c'était mieux. On a créé quelques contres très dangereux, mais en seconde période c'était un combat très dur. On a tout essayé. »



Olivier Giroud (RMC Sport)

"C’est extraordinaire, on a fait un parcours incomparable. On a sorti des très grands. Ce soir, on a joué contre une superbe équipe de City. Ça s’est joué a pas grand-chose. Ce que cela me fait ? C’est un rêve de gosse. J’ai eu la chance de marquer quelques buts cette année. Franchement, c’est une immense fierté. J’aimerai profiter de chaque instant, car ces moments-là sont tellement rares. Je suis fier pour ma famille, mes proches et ceux qui m’ont soutenu. C’est un régal, surtout quand il y a des fans dans le stade. Ce qui manque maintenant ? Il manque l’Euro. J’espère qu’on fera une grande compétition cet été. On a toutes les armes pour. J’ai hâte d’y être. Kanté homme du match ? C’est normal, il est énorme."