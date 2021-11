Ligue des Champions : Les réactions après FC Séville-Lille

Avec le cœur. Avec les trippes. En équipe. Nos Lillois l'ONT FAIT 🔥



👏 Bravo messieurs, et MERCI !@NBFootball 🤩#SEVLOSC #UCL 1-2 | ⏱ 90'+8

— LOSC (@losclive) November 2, 2021

On a répondu présent. Pour une fois, on a aussi le petit facteur réussite qui bascule de notre côté

On s’est repositionné dans ce groupe de Ligue des Champions. Il y a de la satisfaction mais ce n’est pas exubérant. Pas d’euphorie. On n'est pas sorti de notre match après le but que l’on prend et le penalty non sifflé... On est resté dans le match. Le penalty non sifflé (sur Jonathan David, ndlr), je ne comprends pas. Il faut rester exigeant pour la suite, pour que l’on continue de prendre des points. Notre quotidien, c’est la Ligue 1, et on doit recoller avec les équipes mieux placées. Là, on a bien représenté la France, sur la scène européenne ."

Lille a enfin brisé sa malédiction.Mené au score après l'ouverture du score signée Lucas Ocampos (17ème), la formation entraînée par Jocelyn Gourvennec a su démontrer ses ressources mentales, parvenant à renverser son opposant avec des buts de Jonathan David (43ème) puis Jonathan Ikoné (51ème). Désormais deuxième du groupe G à deux points de Salzbourg, Lille possède de vraies chances de se qualifier pour les huitièmes de finale, à deux journées de la fin de la phase de groupes.: "Je pense que ça s'est joué à l'envie. Ils menaient au score mais nous n'avons rien lâché pour revenir au score et en mettre un deuxième. On avait envie et on l'a démontré. Dans les transitions, on leur a fait mal. En contre, on a su montrer nos qualités de vitesse.: "C'est un match solide, avec un esprit d'équipe. On a été équilibré et intelligent. On sait qu'on peut créer des transitions et avoir des occasions. On essaie de rester solide derrière, compact, sans espace entre les lignes tout en tenant d'imposer notre plan de jeu. À la pause, on n'était pas content de nous. On pouvait mieux garder le ballon et mieux finir nos actions. À la fin, le plus important est de prendre les 3 points. On est content pour basculer sur le championnat, c'est important pour nous.: "Ce qui m’a le plus plu, c’est qu’on a retrouvé nos valeurs et notre état d’esprit, d’autant plus dans un environnement difficile. Ce soir, c’est un véritable exploit. On était menés 1-0 face à un adversaire qui prend très peu de buts. Je suis très heureux pour les joueurs et Jocelyn Gourvennec. Il faut qu’on puisse enchaîner avec une série positive.: "Pour nous avant le match c'était un défi de faire un très bon match ici, et ensuite de gagner.. On a réussi à faire ce qu'on avait manqué sur le dernier quart d'heure au Parc. On a pas dit notre dernier mot.