Quique Setién (entraîneur du FC Barcelone) : "On va devoir jouer un match contre un adversaire extraordinaire. À ce niveau, il n'y a plus de favoris. On a le meilleur joueur du monde, mais Lewandowski a marqué 13 buts dans cette Ligue des champions. Les deux équipes sont de très haut niveau, et chacun peut gagner. On va devoir faire les choses comme il faut, essayer de tout bien faire, parce que tout se joue sur le fait de marquer des buts pour gagner. »



Gennaro Gattuso (entraîneur de Naples) : « J'ai beaucoup de regrets, notamment pour la demi-heure de black-out que nous avons eue. On a fait des erreurs très, très graves à ce moment-là. Mais, à part ça, on a fait le match qu'on devait faire ; avec une grande personnalité. On a mis en difficulté le Barça. J'ai des joueurs forts, mais, pour être de grands joueurs, on doit montrer une mentalité différente de celle qu'on a montrée parfois ces six derniers mois. Moi, j'ai des jeunes qui peuvent devenir très forts. On doit progresser, et des matches comme celui-là nous aident. Parce qu'on ne peut pas s'endormir pendant une demi-heure. On a eu deux fois plus d'occasions donc je suis très satisfait de la prestation. C'est un match qu'on pouvait gagner. Ce sont de grands champions, mais on voit qu'ils n'avaient pas joué depuis vingt jours. Ils n'avaient pas beaucoup de continuité. La différence a été faite par des individualités, des joueurs importants. Moi, j'ai des jeunes qui peuvent devenir très forts. On doit progresser, et des matches comme celui-là nous aident. Parce qu'on ne peut pas s'endormir pendant une demi-heure. On aurait pu faire un peu plus, on pouvait leur faire plus mal. »



Lorenzo Insigne (capitaine de Naples) : « On est déçus de l'élimination. On a essayé même en sachant que ce serait un match très dur, contre une très grande équipe. On aurait pu faire un peu plus en première période, on ne l'a pas fait. Au final, c'était un bon match. On regrette cette élimination. Ils ont beaucoup de joueurs créatifs. Nous, on a essayé de jouer collectif comme on le fait en Championnat, mais, aujourd'hui, on n'a pas réussi à 100 %. Je pense qu'on peut encore progresser, ça a été une saison particulière. Eux ont eu une semaine pour se reposer, nous on a joué jusqu'au bout. On doit marquer plus, cela nous manque. On a beaucoup d'occasions et peu de buts. On doit s'améliorer sur cet aspect, moi le premier. Mais ça aurait pu être pire. Après le 3-0, on a eu le mérite de rester unis et d'essayer jusqu'au bout. Pour des joueurs comme eux, la C1 a une saveur particulière. Ils étaient prêts et ils ont concrétisé leurs occasions. Bravo à eux. »