Ligue des Champions : Les réactions après Chelsea - Real Madrid

Ce sont des soirées magiques, comme l'autre jour au Bernabéu contre Paris.

C'était une très belle victoire. On a bien commencé, la transversale, les occasions... C'est dommage leur but, j'ai réussi à le toucher. Ensuite, nous avons su maintenir le résultat. Benzema le meilleur attaquant du monde. Son niveau est très élevé. Sans lui, il nous est difficile de marquer. Les deux têtes étaient difficiles et il marque. Il est à un niveau énorme."



Si on continue à jouer comme ça, on va perdre contre Southampton. Et puis on n'a pas besoin de penser au Bernabéu."

Ce qui me rend le plus satisfait, c'est le courage que nous avons eu. La sortie de balle était très bonne et puis on a profité de joueurs comme Vinicius ou Benzema, qui étaient dans leur soirée idéale. C'est la première partie de la confrontation et il faut respecter Chelsea. Benzema est un footballeur qui est valorisé par ses buts mais il fait bien plus. Il bouge beaucoup et cela rend difficile son marquage. Je pense que Chelsea, à cause de Madrid, n'a pas montré sa meilleure version ce soir. La confrontation n'est pas finie et le football change beaucoup."

: "On peut dire qu'on a fait un gros match. Paris on avait fait 15-20 dernière minutes, très très bonnes. Là aujourd'hui (mercredi, ndlr), on est rentré de la première à la dernière minute avec l'envie de jouer, de gagner. Montrer qu'on peut faire ce genre de match et montrer que Madrid est présent, et monte en puissance ; c'est ce qu'on a fait. (Ce qui a changé entre la performance face au PSG et celle contre Chelsea) "La confiance, la confiance, et surtout l'envie de gagner, de jouer avec confiance. Après les matchs parfois tu perds, parfois tu gagnes, mais il faut tenter et c'est ce qu'on a fait. On a eu de la réussite aussi, donc voilà ça fait partie des grands matchs. Un match parfait ?Les trois buts sont importants, le deuxième en finesse de la tête. Le troisième, c'est un pressing. Je reste un peu sur l'occasion de la première période où je peux mettre le troisième (plus tôt), j'y pense. Donc là, j'ai l'occasion, je marque."Au micro de Movistar :Ancelotti ? C'est l'un des meilleurs (entraîneurs) au monde, nous avons une grande confiance en lui. On a encore le match retour devant notre public, on va tout donner pour le gagner.": ": "Rien n’a fonctionné ce soir, les passes, le positionnement, le pressing, l'envie, l’intensité… La première période était tellement loin de nos standards que l’on ne peut même pas se plaindre d’avoir perdu cette rencontre.(...): "