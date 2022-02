Ligue des Champions : Les réactions après Chelsea-Lille

Ça va être difficile, mais c'est possible

Chez nous, avec nos supporters, c'est un match de foot, onze contre onze. On ne sait pas ce qui peut se passer. On a la qualité pour faire mal donc il faut bien se préparer."

On a manqué de qualité dans le dernier geste



🗨️ "Ça va être difficile, mais c'est possible (...) Chez nous, avec nos supporteurs. On a la qualité pour faire mal (...)"



La déception du capitaine José Fonte après #CHELOSC qui se projette déjà sur le match retour 💪🎙️ pic.twitter.com/RnXqDovZYj

: "À ce niveau là, on ne peut pas donner des transitions, des ballons faciles car les joueurs ne vont pas rater. On est déçu. On a des occasions mais à ce niveau là il faut aussi marquer. On a le deuxième match, on va se préparer pour faire beaucoup mieux.. On a montré ce soir que c'est possible. On a mis notre plan de jeu en place mais on a fait des erreurs dans une zone de jeu critique, le milieu de terrain. On va voir pour le second match.. Le match retour ?: "C'est les champions en titre de la Ligue des Champions. C'est des joueurs de qualité donc on savait direct que ça allait être un match assez difficile mais ils ont marqué quand ils ont eu des occasions., on le sait, il va falloir se reconcentrer sur le prochain match. C'est une équipe qui est bien en place tactiquement, défensivement, cela a été difficile de se créer des opportunités. A 2-0, rien n'est encore fait malgré que ce soit une très bonne équipe. Avec les supporters qui vont nous pousser, on va tout donner au match retour. Il faut se rappeler que ce qu'on fait c'est magnifique et on est sur le plan mondial, tous les yeux sont sur nous alors on est aussi chanceux d'être ici.": "Lille a joué très, très fort. Ils ont joué un match très physique, ils se sont préparés très très fort, avec de la discipline et pour ça c'était difficile mais on a joué un match ensemble aussi très fort mentalement. Ce n'était pas possible pour Lille de créer des occasions, c'était important pour nous de rester avec de la confiance. On a su créer plusieurs occasions et je pense qu'on a gagné de façon méritée mais c'était un match très dur, très difficile. On a changé la structure au milieu un peu pour gagner des ballons un peu plus haut avec un N'golo (Kanté) qui a été formidable aujourd'hui pour nous.) : "Ce n'était pas un match facile. On a bien démarré la rencontre, on a eu quelques situations avant le premier but. Lille a bien réagi, ça nous a mis en difficulté sur quelques situations, avec des joueurs qui sortaient de petits espaces et attaquaient la ligne.Le coach l'avait dit à la mi-temps. On a un petit goût amer. On a fait un match cohérent. Le très haut niveau, ce sont des détails. Ça a été le cas ce soir. J'avais dit avant le match que je souhaitais avoir une équipe qui ait une âme, qu'on soit fier, avec une vraie force collective. On l'a trouvée, mais il nous a manqué un peu de maîtrise technique dans les 30 derniers mètres pour faire plus mal. Il faut garder espoir, vite rebondir, avec un match qui arrive très rapidement ce week-end à Lyon. Au retour, il faudra faire une grande performance, un sans faute."