Ligue des Champions : Les qualifiés pour les quarts de finale

Ce mercredi soir, le Bayern Munich, vainqueur de la Lazio Rome (2-1) et Chelsea, qui a disposé de l'Atlético de Madrid (2-0) se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. On connaît donc désormais les huit formations présentes pour la suite de la prestigieuse compétition. Trois clubs anglais seront au rendez-vous des quarts, comme un symbole d'un retour au meilleur niveau de la Premier League, qui sera le championnat le plus représenté.En outre, l'Allemagne pourra s'appuyer sur les présences du Bayern Munich, champion d'Europe en titre, mais aussi du Borussia Dortmund. Pour le reste, la France, l'Espagne et le Portugal complètent le tableau global. Il est nécessaire de souligner que l'Italie ne sera pas représentée après les éliminations de la Juventus Turin et de l'Atalanta Bergame en huitièmes. Depuis 2016, c'est une première.Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions se déroulera le vendredi 19 mars, à partir de 12h, à Nyon, au siège de l'UEFA. Les rencontres se dérouleront du 6 au 14 avril prochain. On en saura plus sur les demi-finales puisque l'UEFA procèdera également au tirage du dernier carré (rencontres prévues les 27/28 avril et 4/5 mai 2021). La finale, elle, se disputera au stade Atatürk d'Istanbul, le 29 mai.