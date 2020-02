Contre la Vieille Dame, Lyon devra réaliser deux gros matchs pour espérer continuer son aventure en Ligue des Champions. Dernièrement, dans l’histoire du club, les Rhodaniens ont déjà prouvé qu’ils en étaient capables et comptent même quelques beaux exploits à leur palmarès sur la scène européenne. L’un des premiers date de la saison 2000-01, quand les Gones avaient dominé le Bayern Munich à Gerland (3-0), grâce notamment à un doublé de Sidney Govou. Quelques années plus tard, en 2003-04, Lyon avait même réédité une telle performance mais à Munich cette fois (1-2). Lyon, la bête noire du Real

Par la suite, durant la grande époque des Rhodaniens, le club a multiplié les exploits contre le Real Madrid. En 2005-06, dans leur antre, Lyon avait notamment giflé les Espagnols (3-0), avec des buts de John Carew, Juninho et Sylvain Wiltord, et terminait alors en tête de son groupe. Un an plus tard, on prenait les mêmes et on recommençait. Victoire à Gerland (2-0), avec des réalisations de Fred et Tiago. Mais leur plus grand exploit contre les Merengue interviendra quelques années plus tard… 2009-10, une année mémorable

En effet, la saison 2009-10 restera pour l’heure la plus belle en Ligue des Champions pour les Gones. Dès la phase de groupes, le club se payait déjà le luxe d’aller battre Liverpool à Anfield (1-2), grâce à Maxime Gonalons et César Delgado. Derrière, Lyon avait sorti le Real Madrid de Cristiano Ronaldo en 8eme de finale (1-0, 1-1) et signait alors un énorme exploit. Surtout qu'ensuite, l’équipe de Claude Puel s’était offerte Bordeaux (3-1, 1-0) et avait ainsi enfin atteint le dernier carré de la compétition, où le Bayern Munich ne leur avait laissé aucune chance (1-0, 0-3). City et Leipzig, les derniers coups d’éclat

Dernièrement, après quelques années moins flamboyantes, Lyon peut tout de même se vanter de quelques beaux résultats. La saison dernière, les Rhodaniens ont notamment tenu tête au Manchester City de Pep Guardiola. Après une victoire à l’Etihad Stadium (1-2), où Maxwel Cornet et Nabil Fekir avaient marqué, un doublé de l’Ivoirien avait permis à son équipe de faire match nul au retour (2-2). Si le terme d’exploit parait un peu fort dans ce cas-là, le succès à Leipzig (0-2), il y a quelques mois, montre également le potentiel lyonnais. A eux, désormais, de trouver comment mettre en échec la Juve…