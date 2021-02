Ligue des Champions : Les plus grands exploits de Messi en C1

La Ligue des Champions et Lionel Messi, c'est une grande histoire d'amour. Avec le FC Barcelone, son club de toujours, « La Pulga » en est à sa 17eme campagne. L'international argentin a évidemment connu des désillusions mais aussi des joies. Les plus marquantes d'entre elles resteront certainement ses quatre titres acquis en 2006, 2009, 2011 mais également 2015. Blessé, l'attaquant polyvalent n'était pas présent en 2006. En revanche, en 2009, celui qui peut également jouer ailier droit a disputé l'intégralité de la finale contre Manchester United (2-0), inscrivant même le but du break (70eme). Une réalisation qui restera certainement dans les annales, dans la mesure où Messi, alors âgé de 22 ans, avait marqué de la tête, ce qui n'est évidemment pas son habitude, scellant ainsi également le score, de la finale, de manière définitive.

Deuxième meilleur buteur de l'histoire de la compétition

En 2011, encore une fois contre les Reds Devils (3-1), le natif de Rosario avait évidemment disputé l'intégralité de la rencontre, inscrivant le but du 2-1 (54eme). Enfin, en 2015, le footballeur de 33 ans avait également disputé tout le match, contre la Juventus Turin (3-1), mais sans marquer, cette fois. Au-delà de ces titres forcément prestigieux, Lionel Messi a marqué de son empreinte l'histoire de la compétition à bien des manières, lui a notamment terminé meilleur buteur de l'épreuve, à six reprises. De plus, il est aujourd'hui le deuxième meilleur scoreur de l'histoire de la compétition, avec un total de 118 buts inscrits en 147 rencontres disputées, forcément tous avec le même club, ce qui est unique. Enfin, l'Argentin a également excellé dans des rencontres en particulier. Le 7 mai 2012, dans le cadre des huitièmes de finale retour, contre le Bayer Leverkusen (7-1), du côté du Camp Nou, l'Argentin était alors devenu le premier joueur de l'histoire à inscrire un quintuplé en Ligue des Champions (25eme, 42eme, 54eme, 58eme, 85eme).

Un quadruplé exceptionnel en 2010 contre Arsenal

Le 6 avril 2010, s'il n'avait alors pas inscrit de quintuplé, Lionel Messi avait toutefois marqué un quadruplé, contre Arsenal, lors du quart de finale retour. A ce moment, les Gunners menaient 1-0 au Camp Nou, avant donc de céder contre « La Pulga », pour ce qui restera l'une des performances individuelles les plus exceptionnelles dans la compétition, à n'en pas douter. Et que dire évidemment de ce fameux 6-1 contre le PSG, le 8 mars 2017. Une Remontada à laquelle Messi avait évidemment pris part, avec même un but inscrit, sur penalty (50eme). A quelques heures de retrouver le Paris Saint-Germain, ce mardi (21h00), dans le cadre des huitièmes de finale aller, la belle histoire entre l'Argentin et la Ligue des Champions est certainement bien loin d'être terminée.