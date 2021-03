Ligue des Champions : Les Lyonnaises font le boulot

L'Olympique Lyonnais, quintuple champion d'Europe en titre (et septuple au total), a longtemps cru devoir se contenter du plus maigre avantage avant son huitième de finale retour à Bröndby, la semaine prochaine. Mais si la place des joueuses de Jean-Luc Vasseur en quarts n'est évidemment pas assurée, le succès 2-0 glané contre Bröndby à la dernière seconde - le temps additionnel venait même d'être dépassé - leur permet bien sûr d'aborder la situation de manière bien plus sereine.



Mais au vu de la montagne de maladresse, la capitaine Wendie Renard a du mal à faire retomber la pression (sur RMC Story) : "On manque trop d'occasions, on aurait pu se mettre à l'abri dès la première période. Je suis agacée. Elles ont bien défendu, mais on doit être plus tueuses. On ne prend pas de but, or on sait la conséquence d'un but à l'extérieur... On va encore travailler pour marquer à nouveau là-bas, où le terrain ne sera pas le même, on l'a vu à la vidéo... On devra être plus costaudes et efficaces."



Dès la cinquième minute, le coup franc de Nanna Christiansen sur la barre forçait les Lyonnaises à se mettre dans le match. Mais ensuite, il n'y a donc eu que l'OL pour porter le danger sur le but adverse. Après l'ouverture du score de Parris (30eme), Amel Majri a notamment tapé le montant (72eme) avant cette délivrance signée Melvine Malard, ultime buteuse pour le 2-0 à la 93eme minute. La semaine prochaine, en plus du match retour, le PSG disputera son huitième aller sur le terrain du Sparta Prague (avant le retour la semaine suivante).