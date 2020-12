Ligue des Champions : Les favoris et les Français s'illustrent

Il n’y a pas eu grosse sensation, ce mercredi lors de la deuxième soirée de la 5e journée de Ligue des Champions. Les favoris se sont bien comportés, à l’instar de Barcelone et de la Juventus, qui continuent leur bonhomme de chemin dans le groupe. Chelsea, aussi, a poursuivi sa belle série, tandis que le PSG s’est remis à l’endroit en prenant le meilleur sur Manchester United.

Giroud claque un quadruplé et assure la 1e place à Chelsea

Séville et Chelsea s’affrontaient à Sanchez Pizjuan, avec comme enjeu la première place de la poule. Pressentie comme équilibrée, la rencontre a finalement été à sens unique. Les Blues n’en font qu’une bouchée des Andalous (4-0). Pour cela, ils peuvent remercier leur attaquant français Olivier Giroud. Titulaire aux avant-postes, le champion du monde a claqué un quadruplé ! Son premier en Ligue des Champions. Un bel exploit individuel, et à travers lequel il démontre qu’il mérite bien plus qu'un rôle de remplaçant. Dans l’autre match de ce groupe, Krasnodar a pris la mesure de Rennes. Les Russes ont ainsi validé leur place en Ligue Europa.



Groupe E

Séville-Chelsea : 0-4

Krasnodar-Rennes : 1-0

La Lazio résiste à Dortmund, Bruges se relance

Les deux premiers du groupe F s’affrontaient ce mercredi au Signal Iduna Park. Le Borussia Dortmund avait la possibilité de frapper un coup double, en se qualifiant en tant que premier, mais il n’est pas parvenu à se défaire de la Lazio. Sans Erling Haaland, forfait de dernière minute, les Allemands ont dû se contenter d’un score de parité. C’est l’inévitable Ciro Immobile qui a assuré l’égalisation pour les Biancocelesti. Ce résultat a fait les affaires de Bruges. En gagnant aisément contre le Zenit (3-0), l’équipe belge s’est offert le droit de croire à la qualification. Les trois premiers de cette poule se tiennent en trois points.



Groupe F

Borussia Dortmund – Lazio Rome : 1-1

Bruges – Zenit St-Petersbourg : 3-0

La Juventus et le Barça se promènent

Le FC Barcelone et la Juventus ont encore une fois fait valoir leur supériorité sur les deux autres figurants de leur groupe. Les Catalans sont allés battre Ferencvaros sur ses terres sur le score de 3 buts à 0. Lionel Messi était absent, mais cela ne s’est guère ressenti. L’attaque ayant fait le boulot, à l’instar des deux Français Antoine Griezmann et Ousmane Dembelé, auteurs chacun d’un but. Martin Braithwaite a aussi participé à ce festival. La Juventus, pour sa part, a dominé Kiev sur le même score. La Vieille Dame a retrouvé sa force de frappe. Cristiano Ronaldo a contribué à ce succès avec une réalisation. Et il s’agissait du 750e but de sa carrière. Les Blaugrana et les Bianconeri vont se disputer la première place du groupe, la semaine prochaine à Nou Camp.



Groupe G

Juventus – Ferencvaros : 3-0

Dynamo Kiev – Juventus : 0-3

Le PSG repart de l’avant, Leipzig assure

Le PSG n’avait pas le droit à l’erreur lors de son déplacement à Manchester United. Pour rester maitre de son destin en vue d’une qualification pour les 8es de finale, l’équipe de la capitale devait s’imposer. C’est ce qu’elle a fait, avec une performance convaincante et beaucoup de caractère affiché. Même s’ils ont connu un temps faible en début de deuxième période, les hommes de Tuchel ont répondu aux attentes, avec un succès 3-1. Neymar, deux fois, et Marquinhos ont été les deux buteurs des champions de France. Dans l’autre match du groupe, Leipzig s’est défait de l’Istanbul Basaksehir (4-3). Les trois premiers ont le même total de points dans ce groupe. Mais c’est Paris qui se retrouve en ballotage favorable au vu du calendrier de la dernière journée.



Groupe H

Manchester United – PSG : 1-3

Leipzig – Istanbul Basaksehir : 4-3