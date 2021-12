Ligue des Champions : Les équipes qualifiées pour les huitièmes de finales

ℹ️ Champions League round of 16 (so far)...

On en sait désormais un peu plus sur les huitièmes de finales de la Ligue des Champions édition 2021-2022. Dans l'attente du tirage au sort, qui se déroulera le lundi 13 décembre au siège de l'UEFA à Nyon (12 heures), 15 qualifiés sont connus, après les rencontres disputées ce mercredi soir, et dans l'attente du match de jeudi entre l'Atalanta Bergame et Villarreal, dans le groupe F. Pour rappel, les vainqueurs de groupe sont considérés comme des têtes de série et les seconds ne sont pas des têtes de série.. Il est à noter qu'aucune équipe ne peut affronter un club de son groupe ou une équipe du même pays; les têtes de série disposant de l'avantage de jouer le huitième de finale retour à domicile. Les huitièmes de finales se disputeront les 15-16 et 22-23 février pour les matchs allers ; 8-9 et 15-16 mars pour les matchs retours.Manchester City, Liverpool, Ajax Amsterdam, Real Madrid, Bayern Munich, Manchester United, Lille, Juventus Turin.: PSG, Atlético de Madrid, Sporting CP, Inter Milan, Benfica Lisbonne, RB Salzbourg, Chelsea, Villarreal ou Atalanta Bergame.C'est le vendredi 18 mars que se déroulera le tirage des quarts et des demi-finales de la Ligue des Champions.