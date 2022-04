Ligue des Champions : Les équipes probables de Manchester City-Real Madrid

Nous y sommes. Les demi-finales de la Ligue des Champions sont pout cette semaine. Les quatre formations du dernier carré de la C1 sont à 180 minutes (ou peut-être un peu plus en cas de prolongation) de la grande finale du Stade de France, prévue le 28 mai à Saint-Denis. Avant Liverpool-Villarreal mercredi soir, Manchester City accueille le Real Madrid à l’Etihad Stadium, mardi (coup d’envoi à 21 heures). Pour cette demi-finale aller à domicile, le club mancunien s’avance diminué en défense. Pep Guardiola va devoir « bricoler » un peu.

Zinchenko ou Aké latéral droit, De Bruyne en faux numéro 9 ?

L’entraîneur des Cityzens est en effet privé de Cancelo, suspendu. L’ancien milieu de terrain devra aussi très probablement composer sans Kyle Walker et John Stones qui n’ont pu s’entraîner lundi à la veille du rendez-vous face aux Madrilènes. Guardiola pourrait du coup installer Zinchenko ou Aké comme latéral droit, l’autre élément étant aligné à gauche. Ruben Dias et Aymeric Laporte devraient débuter en charnière devant Ederson. Dans l’habituel 4-3-3 du technicien catalan, Ilker Gündogan, Rodri et Bernardo Silva devraient commencer la rencontre dans l’entrejeu. A moins que Kevin De Bruyne y soit aligné ? Si ce n’est pas le cas, le Belge débutera un cran plus haut en faux avant-centre au côté de Riyad Mahrez et Raheem Sterling. A moins que Phil Foden ne soit privilégié…

Casemiro devrait être juste

Côté visiteurs, Carlo Ancelotti ne pourra peut-être pas aligner son milieu type Kroos-Casemiro-Modric. Touché musculairement et absent contre Séville, Casemiro figure dans le groupe mais pourrait être trop juste pour commencer. L’entraîneur madrilène pourrait alors aligner Federico Valverde dans l’entrejeu, voire aussi Eduardo Camavinga s’il veut renforcer le milieu de terrain. Même s’ils ont eux aussi connu des soucis physiques dernièrement, Ferland Mendy et David Alaba devraient démarrer en défense avec Dani Carvajal et Militao devant Thibaut Courtois. Enfin, en attaque, Karim Benzema sera évidemment fidèle au poste avec Vinicius Junior. A gauche, Rodrygo pourrait s’installer pour ce choc en Angleterre.



Les équipes probables :



Manchester City : Ederson - Zinchenko, Dias, Laporte, Aké - B. Silva, Rodri, Gündogan - Mahrez, De Bruyne, Sterling (ou Foden).

Real Madrid : Courtois - Carvajal, Militao, Alaba, Mendy - Valverde, Kroos, Modric - Rodrygo, Benzema, Vinicius.