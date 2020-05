Ligue des Champions : Les dates pour le PSG et l'OL se précisent

May 6, 2020 17:45 L'UEFA a toujours dans l'espoir de reprendre la Ligue des Champions et le mois d'août devrait être privilégié. L'OL et le PSG seraient fixés sur les dates des matches qu'ils pourraient disputer en cas de reprise.