Ligue des champions : Les compositions probables de Benfica - PSG

Le Paris Saint-Germain va-t-il réaliser la passe de trois ? Après s'être imposés face à la Juventus Turin au Parc des Princes (2-1) et en Israël sur la pelouse du Maccabi Haïfa (1-3), les joueurs de Christopher Galtier tenteront ce mercredi soir (21h) de continuer au Portugal leur sans-faute en Ligue des champions. Pour cela, il faudra aller s'imposer à Lisbonne, à l'Estadio da Luz, face à Benfica, également invaincu cette saison et vainqueur aussi de ses deux premières rencontres en C1. Pour l'occasion, l'entraîneur parisien devrait privilégier l'option Danilo Pereira dans sa défense à trois, au lieu de Nordi Mukiele. « J'ai joué aux trois positions (axial droit et gauche, ainsi qu'au milieu de terrain), je n'ai pas de préférence, je prends beaucoup de plaisir à jouer dans tous les cas. Il n'y a pas de poste préféré », a d'ailleurs reconnu le Portugais mardi, en conférence de presse.

Verratti de retour, la « MNM » alignée

Au milieu, Marco Verratti devrait faire son retour, au côté de Vitinha, après avoir été touché au mollet dernièrement. « Marco a 90 minutes dans les jambes », a rassuré Galtier, à propos du milieu italien. Chez les pistons, Achraf Hakimi et Nuno Mendes animeront les côtés, tandis que Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar débuteront devant. Du côté portugais, l'ancien Parisien Julian Draxler devrait lui être remplaçant au coup d'envoi. « Je crois que les points forts (de Benfica), c'est surtout l'équipe, le groupe, ils sont très unis, défensivement, offensivement, a par ailleurs prévenu Danilo Pereira. Ils ont des joueurs très bons individuellement qui peuvent faire la différence aussi. » Offensivement, le quatuor, composé de David Neres, Rafal Silva, Joao Mario et Gonçalo Ramos, sera notamment à surveiller de près.



La composition probable de Benfica : Vlachodimos - Bah, Otamendi, Ant. Silva, Grimaldo - Florentino Luis, Enzo Fernandez - Neres, Rafa Silva, Joao Mario - Gonçalo Ramos



Les remplaçants : Leite (g.), Brooks, Gilberto, Ristic, Aursnes, Paulo Bernardo, Chiquinho, Diogo Gonçalves, Draxler, Henrique Araujo, Musa, Rodrigo Pinho



La composition probable du PSG : Donnarumma - Danilo P., Marquinhos, S. Ramos - Hakimi, Verratti, Vitinha, Nuno Mendes - Messi - Mbappé, Neymar



Les remplaçants : Navas (g.), Rico (g.), Mukiele, Bitshiabu, Bernat, Zaïre-Emery, F. Ruiz, Soler, Sarabia, Ekitike