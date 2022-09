Ligue des Champions : Les compositions d'OM - Francfort

Gerson, Payet et Sanchez pour faire la différence

La victoire pour croire à un futur radieux. Défait sur la pelouse de Tottenham la semaine dernière (2-0), l'OM espère rebondir de la bonne manière, ce mardi soir à l'Orange Vélodrome avec l'opposition face à l'Eintracht Francfort (21 heures). Dans une rencontre classée à risque maximal (), Igor Tudor va tenir parole.Le technicien croate avait annoncé les titularisations de Dimitri Payet et Leonardo Balerdi et ce sera effectivement le cas. L'Argentin sera aligné aux côtés de Bailly et Kolasinac dans la défense à trois devant Pau Lopez. Le double pivot sera composé par Rongier et Veretout alors que Clauss et Tavares occuperont les rôles de pistons, derrière un trio offensif composé de Gerson, Payet donc et. Côté adversaire, l'Eintracht alignera des noms connus, notamment Kevin Trapp dans les cages, le Français Evan Ndicka en défense, ou encore Mario Götze en soutien de Kolo Muani.: Lopez - Balerdi, Bailly, Kolasinac - Clauss, Rongier, Veretout, Tavares - Gerson, Payet - Sanchez.: Trapp - Tuta, Hasebe, Ndicka - Knauff, Jakic, Sow, Lindstrom - Götze, Kolo Muani, Kamada.