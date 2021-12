Ligue des Champions : Les compositions de Wolfsbourg-Lille

Les onze Dogues qui iront se battre pour l'histoire du Club 😤#WOBLOSC #UCL pic.twitter.com/keR1GYw6Pt

C'est le grand soir pour Lille.. Les Allemands peuvent également se qualifier, même si ils figurent à la dernière place du groupe, avec 5 points. Concernant le LOSC, le scénario idéal serait de s'imposer, une garantie de qualification et de première place. Privé de Xeka et Jonathan Bamba (suspendus), ainsi que de Timothy Weah (blessé), le coach des Dogues alignera un onze relativement classique étant donné les forces en présence.Ainsi, afin d'accompagner possiblement le PSG lors des 8èmes de finales de la compétition, le LOSC comptera sur les présences d'éléments forts, comme par exemple sur le duo José Fonte-Sven Botman dans l'axe de la défense, sur la verticalité symbolisée par Renato Sanches dans l'entrejeu, et également, comme souvent, sur le duo Jonathan David-Burak Yilmaz, aligné afin de faire la différence en attaque. Jonathan Ikoné, est également titulaire, lui qui a été victime d'un cambriolage lundi soir. En face, les joueurs de Florian Kohfeldt, successeur de Mark Van Bommel depuis le 26 octobre, devront afficher une cohérence qui semble globalement perdue depuis quelques rencontres. Wolfsbourg s'est en effet incliné trois fois de suite toutes compétitions confondues, face au FC Séville (2-0), au Borussia Dortmund (1-3) puis contre Mayence (3-0).: Casteels - Guilavogui, Bornauw, M. Lacroix - Mbabu, Arnold, Vranckx, Paulo Otávio - Gerhardt, Weghorst, Waldschmidt.: Grbic - Çelik, Fonte, Botman, Reinildo - Ikoné, André, R. Sanches, Gudmundsson - David, Yilmaz.