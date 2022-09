Ligue des Champions : Les compositions de Tottenham - OM

𝗟𝗔 𝗖𝗢𝗠𝗣𝗢𝗦𝗜𝗧𝗜𝗢𝗡 🔥⚔️



La première étape pour possiblement écrire une nouvelle histoire. Après deux éliminations lors de la phase de groupes de la Ligue des Champions en 2013 (0 point) et 2020 (1 victoire, 5 défaites) l'OM s'apprête à défier Tottenham en Angleterre pour le premier match de son technicien, Igor Tudor, dans la reine des compétitions de clubs. Celui qui a souvent affirmé son envie d'aborder les matchs de la même manière sera privé d'Alexis Sanchez (suspendu) et a décidé. Pour le reste, c'est du relativement classique tant dans le schéma (un 3-4-3) que dans le choix des joueurs.Ainsi, devant Pau Lopez, on retrouvera une arrière-garde à 3 éléments : Chancel Mbemba, Eric Bailly et Samuel Gigot. Les pistons seront les habitués, Jonathan Clauss et Nuno Tavares ; tandis que le double pivot sera formé par Valentin Rongier et Jordan Veretout. Plus haut, on retrouvera Mattéo Guendouzi et Gerson qui évolueront en soutien de Luis Suarez, aligné en pointe pour la deuxième fois consécutive par son entraîneur. Du côté des Spurs, légitimes favoris du groupe D, Antonio Conte - qui n'a jamais dépassé les quarts de finales dans la compétition en tant que coach -. Devant, un trio pourrait faire des étincelles : Richarlison, Kane, Son.: Lloris - Romero, Dier, Lenglet - Emerson, Hojbjerg, Bentancur, Perisic - Richarlison, Kane, Son.: Lopez - Mbemba, Bailly, Gigot - Clauss, Guendouzi, Rongier, Veretout, Gerson, Tavares - Suarez.