Ligue des Champions : Les compositions de Sporting-OM

𝗦𝗧𝗔𝗥𝗧𝗜𝗡𝗚 𝗫𝗜 🔥⚔️

La composition pour #SCPOM 👇 pic.twitter.com/1ywxJp9W3U



— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 12, 2022

L'OM tentera de confirmer son bon résultat obtenu à l'aller. Vainqueur du Sporting Portugal la semaine dernière sur la pelouse de l'Orange Vélodrome (4-1) dans une rencontre disputée presque intégralement à 11 contre 10 en raison de l'expulsion d'Antonio Adan, le club phocéen espère engranger de nouveaux points en Ligue des Champions cette saison, alors qu'il occupe la dernière place du groupe D avec 3 unités. Igor Tudor ne bouleversera pas fondamentalement son onze de départ, quelques jours après la défaite surprenante face à Ajaccio en Ligue 1 (1-2).Ainsi, devant Pau López, on retrouvera une défense à 3 composée de Chancel Mbemba, Eric Bailly et Leonardo Balerdi. Concernant les rôles de pistons, pas de surprises, places à Jonathan Clauss et Nuno Tavares. Au milieu de terrain, le double pivot sera formé par Valentin Rongier et Jordan Veretout tandis que devant; Mattéo Guendouzi et Amine Harit seront en soutien d'Alexis Sanchez, aligné en pointe. Chez les locaux, un dispositif en 3-4-3 sera mis en place par Ruben Amorin, avec notamment la présence de Francisco Trincão, buteur à l'aller ou encore celle de Marcus Edwards. Franco Israel sera le dernier rempart des Leoes.: Israel; Inácio, Coates, Reis; Esgaio, Ugarte, Morita, Santos; Trincão, Edwards, Gonçalves.: López, Mbemba, Bailly, Balerdi; Clauss, Rongier, Veretout, Tavares; Guendouzi, Harit, Sanchez.