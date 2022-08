Philippe Clement ne change pas son équipe de départ par rapport au match aller à Louis-II. Ce mardi soir, alors que l'AS Monaco défie le PSV Eindhoven dans le cadre du 3ème tour préliminaire de la Ligue des Champions du côté du Philips Stadion (20h30), le technicien belge a reconduit le même onze que lors de l'aller. Par rapport au succès obtenu à Strasbourg en Ligue 1 samedi (1-2), six changements sont à noter, alors que le club princier avait une équipe remaniée pour préparer au mieux l'opposition du soir. Ainsi, le duo Ben Yedder - Volland revient devant, comme Minamino, qui a avait été remplacé par Krépin Diatta à Strasbourg. Monaco, qui jouera en maillot noir, comptera également sur la présence de Vanderson en latéral droit.



Du côté de la formation entraînée par Ruud van Nistelrooy, elle se présentera encore dans un schéma en 4-2-3-1. L'ancien portier de l'OGC Nice, Walter Benitez, sera derrière une défense à 4 composée de Phillipp Mwene, Jordan Teze, Armando Obispo et Philipp Max. Le double pivot sera formé par Joey Veerman et Ibrahim Sangaré alors que le capitaine et buteur providentiel, Luuk de Jong, sera soutenu par Ismael Saibari, Guus Til et Cody Gakpo.

La composition du PSV : Benitez - Mwene, Teze, Obispo, Max - Sangaré, Til, Veerman - Saibari, De Jong, Gakpo.



La composition de Monaco : Nübel - Vanderson, Disasi, Maripan, Jakobs - Minamino, Fofana, Matazo, Golovin - Ben Yedder, Volland.