Ligue des Champions : Les compositions de Monaco-PSV

Une première marche à franchir. La saison 2022-2023 de l'AS Monaco débute officiellement ce mardi soir à Louis-II, avec l'opposition face au PSV Eindhoven lors du troisième tour préliminaire aller de la Ligue des Champions (20 heures). Avant de songer à une confrontation contre les Glasgow Rangers ou l’Union Saint-Gilloise lors du prochain tour, les troupes entraînées par Philippe Clement devront donc se placer dans les meilleures dispositions dès ce soir, avant la manche retour prévue en Hollande le 9 août prochain.

Embolo sur le banc côté Monaco, le PSV avec Benitez

Dans cette optique, le technicien belge a décidé de s'appuyer sur les forces en présence. Ainsi, dans les buts, on retrouvera Alexander Nubel qui sera derrière une défense à 4 éléments : Vanderson, Guillermo Maripan, Axel Disasi et Ismail Jakobs. Dans l'entrejeu, le double-pivot sera formé par la paire Youssouf Fofana et Eliot Matazo tandis que l'attaque aura fière allure. Wissam Ben Yedder sera soutenu par Kevin Volland, Takumi Minamino et Aleksandr Golovin. Autre recrue phare du mercato, en provenance du Borussia Mönchengladbach, Breel Embolo sera sur le banc des remplaçants. Comme Sofiane Diop, en phase de reprise.



Du côté du PSV, qui a dominé l'Ajax Amsterdam samedi lors de la Supercoupe des Pays-Bas (3-5), Ruud Van Nistelrooy va notamment faire confiance à l'ancien gardien de l'OGC Nice, Walter Benitez dans les buts. Au milieu de terrain, le trio Sangaré- Veerman-Til a été un choix de l'ancien attaquant tandis que devant, De Jong sera situé en pointe accompagné de Saibari et Gakpo.



La composition de l'AS Monaco : Nubel - Vanderson, Maripan, Disasi, Jakobs - Fofana, Matazo - Golovin, Volland, Minamino - Ben Yedder



La composition du PSV Eindhoven : Benitez - Mwene, Teze, Obispo, Max - Sangaré, Veerman, Til - Saibari, De Jong, Gakpo.