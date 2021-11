Ligue des Champions : Les compositions de Manchester City - PSG

Navas titulaire, Verratti et Wijnaldum sur le banc

Les compositions du choc de la 5eme journée de la Ligue des Champions sont tombées ! A un peu moins d'une heure du début de la rencontre entre Manchester City et le Paris Saint-Germain à l'Etihad Stadium, Pep Guardiola et Mauricio Pochettino ont donc tranché. Ainsi, du côté des Citizens, l'entraîneur espagnol a reconduit en grande partie l'équipe qui s'est imposée dimanche dernier contre Everton (3-0), lors de la 12eme journée de Premier League.Pour rappel, les Anglais devront notamment faire sans Kevin De Bruyne, Jack Grealish et Ferran Torres pour ce qui pourrait bien être la "finale" du groupe A.Du côté parisien, l'une des principales interrogations était au niveau du poste de gardien de but. Bien qu'expulsé contre Nantes le week-end dernier (3-1), Keylor Navas sera reconduit en Ligue des Champions, alors que Gianluigi Donnarumma devrait logiquement être sur le terrain ce week-end en Ligue 1, à Saint-Etienne.De ce fait, Leandro Paredes et Ander Herrera accompagneront Idrissa Gueyee dans l'entrejeu. Devant, l'impressionnant trio, composé de Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar, est lui bien présent pour ce choc européen.Ederson, Walker, Stones, Dias, Cancelo - Gündogan, Rodri, Zinchenko - Mahrez, B.Silva, SterlingCarson (g.), Steffen (g.), Aké, Laporte, Fernandinho, Palmer, McAtee, G.JesusNavas - Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes - Paredes, Gueye, Herrera - Messi, Mbappé, NeymarDonnarumma (g.), Franchi (g.), Diallo, Kehrer, S.Ramos, Dagba, Danilo P., Dina Ebimbe, Verratti, Wijnaldum, Di Maria, Icardi