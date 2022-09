Ligue des Champions : Les compositions de Maccabi Haifa-PSG

Le PSG veut enchaîner. Vainqueur face à la Juventus Turin la semaine dernière pour son entrée dans la compétition (2-1), le club de la capitale évoluera face au Maccabi Haifa, ce mercredi soir (21 heures). Pour cette rencontre, Christophe Galtier a opéré à quelques changements dans son onze de départ. Si Gianluigi Donnarumma sera dans les buts, c'est un trio composé de Danilo Pereira, Marquinhos et Sergio Ramos qui sera en défense, en l'absence de Presnel Kimpembe. Dans les rôles de pistons on notera la présence habituelle de Nuno Mendes mais, à la place d'Achraf Hakimi. Double pivot classique avec Marco Verratti et Vitinha tandis que Lionel Messi et Neymar seront en soutien de Kylian Mbappé, aligné en pointe.Concernant les locaux, défaits à Benfica la semaine dernière (2-0), Barak Bakhar a opté pour un dispositif en 4-3-3 avec 3 changements par rapport à la défaite au Portugal. Joshua Cohen sera dans les buts, et on notera la présence de deux éléments français, le latéral gauche Pierre Cornud ainsi que le défenseur central Dylan Batubinsika. Devant, Frantzdy Pierrot tentera de faire la différence en tant que numéro 9.: Cohen - Batubinsika, Goldberg, Sundgren, Cornud - Haziza, Lavi, Mohammad - Chery, Atzili, Pierrot.: Donnarumma - Danilo, Marquinhos, Ramos - Mukiele, Verratti, Vitinha, Mendes - Messi, Neymar - Mbappé.