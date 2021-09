Ligue des Champions : Les compositions de Lille-Wolfsbourg

C'est le grand soir pour Lille.En difficulté en Ligue 1, avec une douzième place et une défaite récente face à Lorient (2-1), Lille doit afficher un autre visage afin d'appréhender au mieux cette rencontre. D'autant plus qu'en face, le club allemand a remporté ses quatre matchs de Bundesliga, en dépit d'un faible total de buts marqués (6).Pour la première représentation de Lille en Ligue des Champions depuis la saison 2019-2020 (1 point en phase de groupes), Jocelyn Gourvennec, qui va vivre ses débuts dans la compétition comme entraîneur, va s'appuyer sur un onze assez classique. Ainsi, on retrouvera Ivo Grbic dans les buts, derrière une défense composée de Zeki Celik, José Fonte, Sven Botman et Renildo. L'entrejeu du LOSC sera formé par un double pivot André-Xeka, tandis que sur les ailes, se trouveront David et Ikoné. Enfin devant, Angel Gomes et Burak Yilmaz auront pour mission de faire la différence., Wolfsbourg, entraîné par Mark van Bommel, comptera notamment sur Joshua Guilavogui au milieu de terrain, mais également Wout Weghorst sur le front de l'attaque.: Grbic - Celik, Fonte, Botman, Reinildo - Ikoné, André, Xeka, David - Yilmaz, Gomes.: Casteels - Mbabu, Lacroix, Brooks, Roussillon - Guilavogui, Arnold - Baku, Philipp, Steffen - Weghorst.