Ligue des Champions : Les compositions de Lille-Chelsea

Lille devra réaliser un exploit, ce mercredi face à Chelsea. Après sa défaite lors du 8ème de finale aller de Ligue des Champions à Stamford Bridge le 22 février dernier (2-0), le LOSC reçoit les Blues de Thomas Tuchel sur la pelouse du Stade Pierre-Mauroy (21 heures) avec l'ambition de renverser les champions d'Europe en titre. Jocelyn Gourvennec sera privé de Renato Sanches - blessé aux ischios de la jambe gauche face à Saint-Étienne vendredi (0-0) - et a donc pris quelques décisions au moment de composer son onze du jour. Ainsi, le natif de Brest a opté pour une défense relativement classique. Devant Jardim, on retrouvera Çelik, Fonte, Botman et Djalo. L'entrejeu sera formé par un duo Xeka-André, tandis que les côtés seront occupés par Bamba et Gudmundsson. Devant, c'est Yilmaz qui accompagnera David afin de créer des différences.Restant sur une série de 4 victoires consécutives toutes compétitions confondues, Chelsea se présentera dans un 3-5-2. Dans les buts, Édouard Mendy tentera de s'opposer aux offensives du LOSC. Devant le vainqueur de la CAN, seront présents Christensen, Thiago Silva et Rüdiger dans l'axe central. Azpilicueta et Alonso occuperont les rôles de pistons. Au milieu, N’Golo Kanté sera épaulé par Mateo Kovacic et Jorginho, tandis que devant, le duo offensif sera composé d'Havertz et Pulisic.: Jardim – Çelik, Fonte, Botman, Djalo – Bamba, André, Xeka, Gudmundsson – Yilmaz, David.: Mendy - Christensen, Silva, Rüdiger - Azpilicueta, Kanté, Jorginho, Kovacic, Alonso - Havertz, Pulisic.