Ligue des Champions : Les compositions de Lille-Séville

Séville sans Koundé mais avec Ocampos

. Dernier du groupe G avec 1 point au compteur en 2 rencontres disputées en Ligue des Champions, le club nordiste reçoit le favori annoncé de sa poule, ce mercredi soir (21 heures). Face au FC Séville, deuxième de la poule, la formation dirigée par Jocelyn Gourvennec aspire à obtenir un résultat permettant de croire encore à une possible qualification en huitième de finale de la prestigieuse compétition. Le technicien a opté pour un schéma qui devrait s'articuler en 4-4-2. Dans les buts, on retrouvera Ivo Grbic, derrière une défense à quatre éléments : Zeki Celik, Tiago Djalo, José Fonte et Renildo. L'entrejeu, lui, sera à la charge d'Amadou Onana et Benjamin André. Sur les ailes, Renato Sanches et Jonathan Bamba devront tenter de créer des différences tandis que devant, le duo composé par Jonathan David et Burak Yilmaz sera aligné.. Privé de Jules Koundé, touché en équipe de France et forfait en Liga ce week-end, Julen Lopetegui a pris la décision de remplacer l'international français par Karim Rekik dans l'axe de la défense. Youssef En-Nesyri également touché, la recrue Rafa Mir est alignée à la pointe de la formation andalouse, qui comptera également sur les présences de l'ancien joueur de l'OM Lucas Ocampos et celle de Suso afin de faire planer une menace offensive en direction des buts du LOSC qui, lui, doit vraiment se relancer dans cette campagne européenne jusqu'ici compliquée pour le champion de France. Lille surfe sur une série très délicate de 19 matchs sans succès en Ligue des Champions, sa dernière victoire remontant au 20 novembre 2012, face au BATE Borisov (2-0).Grbic - Celik, Fonte, Djaló, Reinildo - R. Sanches, André, Onana, J. Bamba - David, Yilmaz.Bono - Navas, Rekik, Diego Carlos, Acuna - Delaney, Fernando, Óliver Torres - Suso, Ocampos, Mir.