Ligue des Champions : Les compositions de Leipzig-PSG

Privé de Lionel Messi (gêne musculaire et soucis au genou) mais également de Marco Verratti (lésion des muscles obliques gauche), le PSG affronte le RB Leipzig ce mercredi en Ligue des Champions (21 heures). Pour ce déplacement en Allemagne, le club francilien vise la victoire, un résultat qui serait une quasi assurance de qualification pour les huitièmes de finale de la compétition. Après l'opposition entre les deux formations au Parc des Princes (victoire 3-2 du PSG), Paris récupérera Kylian Mbappé (absent à l'aller) et Angel Di Maria, qui a purgé ses 3 matchs de suspension.

Le PSG avec une défense à quatre

Au niveau de la composition, Mauricio Pochettino a opté pour des choix plutôt classiques, en raison des absences. Si le PSG s'est montré plutôt convaincant lors de ses rencontres réalisées avec une défense à trois éléments, le technicien argentin a pris la décision d'aligner une défense à quatre pour cette opposition. Ainsi, devant Gianluigi Donnarumma, titularisé dans les buts, on retrouve Hakimi, Marquinhos, Kimpembe et Nuno Mendes. Dans l'entrejeu, le trio sera composé de Wijnaldum, Danilo Pereira et Gueye alors que devant, Angel Di Maria, Mbappé et Neymar sont titulaires.



Du côté du RB Leipzig, Jesse Marsch comptera sur un schéma en 3-4-3 afin de décrocher les premiers points pour le club allemand dans la compétition. Sur le plan offensif, Emil Forsberg est titulaire, aux côtés de Christopher Nkunku et André Silva, qui occupera la pointe de l'attaque.



La composition de Leipzig : Gulácsi - Simakan, Gvardiol, Orban - Mukiele, Laimer, Adams, Angeliño - Nkunku, Forsberg - André Silva.



La composition du PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes - Wijnaldum, Danilo Pereira, Gueye - Di Maria, Mbappé, Neymar.