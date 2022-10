Ligue des Champions : Les compositions de Francfort - OM

𝗟𝗔 𝗖𝗢𝗠𝗣𝗢 #SGEOM 🔥⚔️



👥 Voici le 1️⃣1️⃣ aligné par 𝐼𝑔𝑜𝑟 𝑇𝑢𝑑𝑜𝑟 pour défier l’@Eintracht ! 💪 pic.twitter.com/RdREFyusB8

— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 26, 2022

L'OM pour valider lui aussi sa qualification. Après le PSG, auteur d'un carton face au Maccabi Haifa (7-2) et qualifié pour les 8èmes de finale de la Ligue des Champions, le club phocéen a la possibilité d'imiter le club de la capitale, dès ce mercredi soir à Francfort.Au niveau du dispositif, le coach croate a opté pour un système en 3-4-2-1 avec Pau Lopez comme dernier rempart. Devant lui, Chancel Mbemba, Leonardo Balerdi et Samuel Gigot forment la défense à 3 tandis que Jonathan Clauss et Nuno Tavares évoluent en pistons. Valentin Rongier et Jordan Veretout composent le double pivot dans l'entrejeu. Aligné en pointe, Alexis Sanchez est soutenu par Mattéo Guendouzi et Amine Harit.Du côté de l'Eintracht, le système est également un 3-4-2-1. Dans les buts, on retrouve Kevin Trapp qui se situera derrière une défense à 3 formée par Hrvoje Smolčić, Kristijan Jakić et Evan Ndicka. Eric-Junior Dina Ebimbé et Christopher Lenz sont les pistons tandis que Kamada, Sow forment le double pivot au niveau du milieu de terrain. Devant, l'actuel 4ème de Bundesliga s'appuie sur Jesper Lindstrøm et Mario Götze, positionnés en soutien de l'ancien attaquant du FC Nantes, Randal Kolo Muani.: Trapp - Smolčić, Jakić, Ndicka - Ebimbé, Kamada, Sow, Lenz - Lindstrøm, Götze - Kolo Muani.: Lopez - Mbemba, Balerdi, Gigot - Clauss, Rongier, Veretout, Tavares - Guendouzi, Harit - Sanchez.