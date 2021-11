Ligue des Champions : Les compositions de FC Séville-Lille

Koundé de retour dans l'axe de la défense avec Séville

Troisième du groupe G de Ligue des Champions, avec deux nuls et une défaite en trois journées disputées,. Une statistique dévoilée par l'UEFA n'incite pas forcément à l'optimisme avant cette opposition car le LOSC a perdu six de ses sept derniers matchs à l'extérieur en phase de groupes de la Ligue des Champions (1 victoire). Privé de Burak Yilmaz, malade et resté à Lille, les champions de France pourront compter sur le retour de Benjamin André, suspendu lors de la courte défaite concédée en Ligue 1 face au PSG, vendredi soir (2-1). Il sera associé à Renato Sanches dans l'entrejeu. En l'absence de Yilmaz, Jocelyn Gourvennec a pris la décision d'aligner un duo d'attaque formé par Jonathan David et Timothy Weah.Troisième de Liga, le FC Séville enregistre un retour par rapport à la première manche disputée à Lille, le 20 octobre dernier (0-0)., le Français avait été remplacé par Karim Rekik lors du match aller. Devant, Julen Lopetegui composera avec un trio d'attaque formé par Suso, Rafa Mir et l'ancien joueur de l'OM, Lucas Ocampos.: Bounou - Navas, Koundé, Diego Carlos, Acuña - Delaney, Fernando, O. Torres - Suso, Mir, Ocampos.: Grbic - Çelik, Fonte, Djalo, Reinildo - Ikoné, André, Sanches, Bamba - David, Weah.