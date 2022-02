Ligue des Champions : Les compositions de Chelsea-Lille

Lille ne partira pas favori, ce mardi soir en 8ème de finale aller de la Ligue des Champions à Chelsea (21 heures). 11ème au classement de Ligue 1, le club champion de France en titre est parvenu à sortir en tête de son groupe lors de la phase de poules devant Salzbourg. N'ayant encaissé que 4 buts dans la compétition, le LOSC va donc défier le tenant du titre de la plus prestigieuse des compétitions européennes, le Chelsea de Thomas Tuchel.



Yilmaz sur le banc, comme Lukaku

Pour cet affrontement, Jocelyn Gourvennec a pris la décision de titulariser de nouveau Leo Jardim dans les buts, à la place du plus habituel Ivo Grbić, qui paye donc ses erreurs face au PSG en Ligue 1 (1-5). Devant une défense à quatre éléments, Celik, Fonte, Botman et Djalo, on retrouvera un trio composé par André, Xeka et Onana. Devant, Renato Sanches est titulaire, lui qui souffrait d'une douleur à l'aine. Au micro de RMC Sport, Gourvennec a salué cela : "Le retour de Renato va nous faire du bien. On démarre avec une équipe qui a de l’expérience. Il faut que ça nous serve ce soir". Par ailleurs, David et Bamba seront là, Yilmaz débutera sur le banc, comme Ben Arfa.Du côté des champions d'Europe en titre, Thomas Tuchel a opté pour du presque classique. Le technicien allemand s'appuiera évidemment sur la présence d'Edouard Mendy dans les buts. Devant le récent vainqueur de la CAN, place à une défense à 3 avec Andreas Christensen, Thiago Silva et Antonio Rüdiger. Dans le rôle des pistons, on retrouvera César Azpilicueta et Marcos Alonso alors que N'Golo Kanté et Mateo Kovacic sont présents dans l'entrejeu. Devant, Kai Havertz est titulaire au détriment de Romelu Lukaku (remplaçant) et le jeune allemand sera accompagné par Christian Pulisic et Hakim Ziyech.: Mendy - Christensen, Silva, Rüdiger - Azpilicueta, Kanté, Kovacic, Alonso - Ziyech, Havertz, PulisicJardim - Celik, Fonte, Botman, Djalo - André, Xeka, Onana - Sanches, Bamba, David.