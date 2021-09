Ligue des Champions : Les compositions de Bruges-PSG

Navas préféré à Donnarumma dans les buts du PSG

Éliminé par Manchester City en demi-finale de la précédente Ligue des Champions, le PSG repart de nouveau vers la quête de son objectif ultime, ce mercredi soir. Opposé au Club Bruges, le club francilien entame sa campagne de phase de groupes de la compétition pour cette édition 2021-2022.C'est la première fois que le trio évoluera ensemble cette saison.Si mardi en conférence de presse, Mauricio Pochettino avait tenu à maintenir le suspens sur cette possible association d'entrée, le technicien argentin a donc pris sa décision., au contraire du match face à Clermont samedi en Ligue 1 (4-0). En défense, on retrouvera devant Navas un quatuor composé d'une charnière Kimpembe-Marquinhos et les présences d'Hakimi et Diallo en tant que latéraux. Le milieu de terrain sera lui la mission de trois hommes : Leandro Paredes, Georginio Wijnaldum et Ander Herrera. En face, le Club Bruges pourra compter sur l'expérience de Simon Mignolet, ancien gardien des Reds de Liverpool, dans les buts. La formation entraînée par Philippe Clement tentera de jouer crânement sa chance face à un PSG considéré comme le favori net de la rencontre et, possiblement, à la victoire finale en Ligue des Champions.: Mignolet - Mata, Nsoki, Hendry, Sobol - Rits, Balata, Vanaken - Sowah, De Ketelaere, Lang.: Navas - Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo - Paredes, A. Herrera, Wijnaldum - Neymar, Mbappé, Messi.