Ligue des Champions : Les calendriers du PSG et de Lille dévoilés

Le calendrier du PSG :

Le calendrier de Lille :

Au lendemain du tirage de la phase de groupes de la Ligue des Champions, l'UEFA a officialisé les dates des différentes rencontres. Ainsi, le PSG et Lille, les deux représentants de la France dans la compétition sont fixés. Placé dans le groupe A en compagnie de Manchester City, du RB Leipzig et de Bruges, le club francilien débutera sa campagne européenne le mercredi 15 septembre prochain avec un déplacement en Belgique. Afin d'assister à la première opposition de la saison face au Manchester City de Pep Guardiola, il faudra patienter jusqu'au mardi 28 septembre et la 2ème journée de la compétition, au Parc des Princes.De son côté, le LOSC de Jocelyn Gourvennec débutera la Ligue des Champions 2021-2022 le mardi 14 septembre, avec la réception de Wolfsbourg dans le groupe G. La double confrontation face au FC Séville se déroulera les 20 octobre et 2 novembre.Bruges-PSG (15 septembre, 21h)PSG-RB Leipzig (19 octobre, 21h)RB Leipzig-PSG (3 novembre, 21h)Manchester City-PSG (24 novembre, 21h)Paris SG-Bruges (7 décembre, 18h45)Lille-Wolfsbourg (14 septembre, 21h)Salzbourg-Lille (29 septembre, 21h)Séville-Lille (2 novembre, 21h)Lille-Salzbourg (23 novembre, 21h)Wolfsbourg-Lille (8 décembre, 21h)