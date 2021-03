Ligue des Champions : Les années Barça de Mauro Icardi

Dans son effectif, le Paris Saint-Germain compte un ancien joueur du Barça, Neymar, et deux autres passés par le centre de formation du club catalan : Rafinha et Mauro Icardi. Et si les deux internationaux brésiliens ont donc joué avec l’équipe première, ce n’est pas le cas de l’Argentin. Débarqué à la Masia en 2008 après avoir empilé les buts aux Îles Canaries, où le natif de Rosario est arrivé à l’âge de 9 ans, il n’y restera que jusqu’en janvier 2011. La faute à… Pep Guardiola.



D’abord en charge de la réserve, l’illustre entraîneur catalan a pris les rênes de l’équipe première en 2008, et a commencé à installer son style si caractéristique. Qui s’est aussi appliqué aux équipes de jeunes. Mais s’il a ensuite avoué qu’il détestait le tiki-taka, et "la passe pour la passe", comme on a pu l’apprendre dans le livre "Pep Confidential", qui retrace sa première saison au Bayern Munich, il privilégiait bien les "faux 9", alors qu’Icardi est plutôt un avant-centre à l’ancienne.

"Il n'y avait pas de place pour Mauro" L’Argentin et ses représentants ont senti qu’il valait mieux partir quand il a été remplacé en pointe par… Rafinha. Deux joueurs nés à une semaine d’intervalle, en février 1993, et d’ailleurs restés proches, qui se sont aussi côtoyés à l’Inter Milan avant de se retrouver à Paris. "Le rôle de l’avant-centre avait changé et il n’y avait pas de place pour Mauro, expliquait en 2018 à ESPN son ancien agent Abian Morano Santana, qui l’a découvert aux Canaries. Regardez David Villa, Zlatan Ibrahimovic et même Thierry Henry, qui ne jouaient pas à leur poste. J'ai pris la décision de dire à Mauro : « Tu dois quitter Barcelone » . Il m'a fait confiance, et ses parents aussi."



Icardi finira sa formation à la Sampdoria avant de rejoindre l’Inter en 2013, et de totalement exploser avec le club lombard. C’est avec les Nerazzurri qu’il retrouvera le Barça lors de la phase de poules de la Ligue des champions en 2018-2019. Et il parviendra à marquer face à son ancien club, mais pas à faire gagner son équipe. Soit l’inverse du huitième de finale aller entre le club catalan et le PSG il y a trois semaines (1-4), où il avait été un poison constant pour la défense adverse, sans parvenir à faire trembler les filets. Mais en contribuant donc à ce joli succès. Et s’il réussissait à compiler les deux au retour, mercredi soir au Parc des Princes ?