C'est donc sur un ultime succès du Real Madrid (1-0 contre Liverpool) que s'est achevée la saison de Ligue des Champions. Samedi au Stade de France, les coéquipiers de Karim Benzema et Thibaut Courtois ont ainsi offert la quatorzième "coupe aux grandes oreilles" de son histoire au club merengue. La compétition désormais terminée, l'UEFA a décidé de publier l'équipe type de la saison.



En attaque, l'incontournable KB9 est bien sûr présent et est d'ailleurs celui qui a reçu le plus de points (102). À ses côtés, c'est Robert Lewandowski (Bayern Munich) qui est présent avec 91 points, tandis que Sébastien Haller (Ajax Amsterdam) complète le trio offensif. Au milieu, le finaliste Mohamed Salah (Liverpool) est là, tout comme Riyad Mahrez (Manchester City), Arnaut Danjuma (Villarreal) et Leroy Sané (Bayern Munich).

Courtois, évidemment

Dans la défense à trois concoctée par l'UEFA, Joao Cancelo (Manchester City), Eder Militao (Real Madrid) et l'ancien Lillois Reinildo (Atlético de Madrid) ont été choisis. Enfin dans la cage, c'est forcément Thibaut Courtois (Real Madrid) qui tient la baraque. Au rayon des absents majeurs, pas de Kylian Mbappé ni de Sadio Mané.