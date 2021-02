Ligue des Champions : Leipzig, meilleur que l'an passé ?

Et si Leipzig pouvait être la bonne surprise de cette édition 2020-21 de la Ligue des Champions ? Pour rappel, l'an passé, lors d'une campagne qui s'était terminée par un Final 8, disputé du côté de Lisbonne au Portugal, en raison de la pandémie de coronavirus, le club, entraîné par Julian Nagelsmann, avait échoué au stade des demi-finales. Le 18 août dernier, le Paris Saint-Germain avait alors eu raison des derniers espoirs de la formation allemande (3-0). L'an passé, la fin de la plus prestigieuse des compétitions européennes s'était jouée alors que tous les grands championnats européens étaient officiellement terminés. L'édition 2019-20 de la Bundesliga avait fermé ses portes le 27 juin dernier. Une campagne que Leipzig avait terminée à la troisième place finale, à 16 unités du champion, le Bayern Munich, et à seulement trois petits points de son dauphin, à savoir le Borussia Dortmund.

Un bon coup à jouer contre Liverpool ? Cette saison, Leipzig a de nouveau franchi le cap de la phase de poules de la Ligue des Champions. En huitièmes de finale, le club fondé en 2009 aura certainement un très bon coup à jouer. En effet, les hommes de Julian Nagelsmann accueillent Liverpool, du côté de Budapest, dans le cadre du match aller. Liverpool, champion d'Angleterre en titre et champion d'Europe en 2019, traverse une passe particulièrement compliquée. Seulement sixièmes de Premier League, les Reds restent aussi et surtout sur une série de trois défaites de rang, avant de replonger dans le quotidien de la Ligue des Champions. Une bien mauvaise nouvelle pour les protégés de Jürgen Klopp. D'autant plus, qu'en face, leurs futurs adversaires arrivent en grande forme. En effet, Leipzig fait déjà mieux que l'année dernière puisque le club occupe actuellement la deuxième place du classement du championnat d'Allemagne, à seulement cinq unités du leader, le Bayern Munich.

Leipzig s'appuie davantage sur son collectif Tout reste donc possible pour les hommes de Julian Nagelsmann. Par rapport à l'an passé, Timo Werner, deuxième meilleur buteur de Bundesliga (28 buts) et Patrik Schick (10 buts), prêté par l'AS Rome, sont partis, respectivement à Chelsea et au Bayer Leverkusen. Cette année, Leipzig s'appuie davantage sur son collectif. En championnat, cinq joueurs sont à quatre buts (Angelino, Emil Forsberg, Yussuf Poulsen, Christopher Nkunku et Marcel Sabitzer). En Ligue des Champions, c'est Angelino le meilleur buteur de son équipe (3 buts). Lui et ses partenaires ont terminé deuxièmes du groupe H, dans le même nombre de points que le PSG. Ce mardi (21h00), contre Liverpool, c'est comme si une nouvelle compétition démarrait.