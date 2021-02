Ligue des Champions : Leipzig demande une exception à l'Allemagne

La sortie de la porte-parole du Ministère de l'Intérieur allemand a dû faire écho auprès des dirigeants du RB Leipzig. Lundi, la voix officielle institutionnelle avait indiqué à l'AFP, qu'à la « suite des mesures sévères prises vendredi dernier par le gouvernement fédéral [...] il n'y a pour le moment aucun règlement d'exception pour les sportifs professionnels ». Depuis vendredi, l'Allemagne a décidé d'interdire aux compagnies aériennes de transporter vers son territoire, des personnes en provenance d'une zone à risques, comprenez ici, où les mutations du Covid-19 sont les plus sévères. Cette mesure ne concerne cependant pas les citoyens allemands ou les personnes résidant sur le sol national. Pour le moment, cette décision court, au moins, jusqu'au 17 février et vise principalement l'Angleterre où le variant local semble être le plus féroce.



Problème, le RB Leipzig est censé recevoir les Reds de Liverpool, le 16 février dans le cadre du huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Ce mardi, lors d'un point presse, le club allemand a confirmé qu'il avait pris les devants pour trouver une solution. « Lundi, nous avons demandé une exemption pour l'entrée de Liverpool dans le pays, a officialisé Till Müller, le porte-parole de la formation au taureau survitaminé. Aujourd'hui, seules les exceptions médicales sont autorisées mais les dirigeants de Leipzig ont tout de même fait les démarches auprès de la police fédérale. « Nous sommes bien sûr en discussion avec les autorités, avec Liverpool et avec l'UEFA, a tempéré Müller. Nous espérons recevoir une réponse rapide car beaucoup de choses dépendent de cela. »

Leipzig exclut le terrain neutre

Si l'on se réfère au règlement de l'UEFA, c'est bien au club allemand que revient la charge de trouver la solution permettant la tenue du match sous peine de le perdre sur tapis vert (3-0). Deux choix possibles s'offrent à Leipzig qui peut décider de délocaliser le match en dehors de l'Allemagne ou alors d'intervertir les matches aller et retour en espérant que la situation s'améliore au 10 mars prochain, date à laquelle les Allemands sont censés aller à Liverpool. Du côté du club allemand, la première option ne semble pas envisagée. Dans les colonnes de Bild, le directeur du club, Oliver Mintzlaff, a confirmé que son « but n'est pas de jouer à Saint-Pétersbourg ou ailleurs ». Même son de cloche du côté du directeur commercial, Florian Scholz, qui a ajouté que Leipzig « travaillait sur l'hypothèse que Liverpool puisse entrer dans le pays ». Comme nous le rapportions lundi, si la mesure restrictive prise par l'Allemagne venait à être prolongée, la rencontre entre le Borussia Mönchengladbach et Manchester City ferait l'objet de la même problématique.