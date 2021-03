Ligue des Champions : Le sort en est jeté

Man City - Dortmund

Porto - Chelsea



Bayern - PSG

Liverpool - Real Madrid

Le tableau des demi-finales



4 - Pour la 1ère fois dans l'histoire de la Ligue des Champions, 4 entraîneurs du même pays vont disputer les quarts de finale lors d'une même édition : Edin Terzic, Jürgen Klopp, Thomas Tuchel et Hansi Flick. Allemands. #UCL pic.twitter.com/F3SelGwrJ1

— OptaJean (@OptaJean) March 17, 2021

Parmi les plus grands favoris restant en lice, Manchester City fait incontestablement partie des mieux lotis. Dortmund, en difficulté en Bundesliga, n'a pas eu à réussir d'exploit pour avancer cette saison en Europe. En revanche, on se pourlèche forcément les babines d'imaginer Erling Haaland face au premier énorme test de sa carrière sur la scène continentale.Premier du groupe C (16 points) - Vainqueur de Mönchengladbach en huitièmes (0-2, 2-0).Premier du groupe F (13 points) - Vainqueur de Séville en huitièmes (2-3, 2-2).Les Blues, qui semblent bénéficier d'une bonne étoile depuis l'arrivée de Thomas Tuchel en remplacement de Frank Lampard (invaincus en treize matchs avec l'entraîneur allemand), ne s'en départissent pas. Même si Porto a tombé la Juventus, ça reste l'équipe qu'il fallait prendre pour ces quarts de finale, en plus avec un match retour à domicile.Deuxième du groupe C (13 points) - Vainqueur de la Juventus en huitièmes (2-1, 3-2 a.p.)Premier du groupe E (14 points) - Vainqueur de l'Atlético en huitièmes (0-1, 1-0)La seule (très) maigre consolation pour le Paris Saint-Germain ? Obtenir le match retour à domicile, et encore puisque cet avantage est forcément moindre sans supporters... Sinon, inutile de refaire un dessin déjà largement esquissé depuis vendredi midi : Paris a hérité du pire tirage possible avec cette revanche de la dernière finale. Mais le PSG, au moins, sera dans le rôle de l'outsider, débarrassé de toute pression.Premier du groupe A (16 points) - Vainqueur de la Lazio en huitièmes (1-4, 2-1)Premier du groupe H (12 points) - Vainqueur du Barça en huitièmes (1-4, 1-1)La réédition de la finale de la Ligue des Champions 2018, Gareth Bale et Cristiano Ronaldo en moins. Depuis, les Reds ont eu le temps de marcher sur l'Europe et l'Angleterre, puis de redevenir une équipe quelconque depuis un an, notamment à Anfield sans les supporters. Et sans Virgil van Dijk, blessé de longue date. Le Real, souvent enterré et toujours debout, paraît donc favori à l'expérience.Premier du groupe D (13 points) - Vainqueur de Leipzig en huitièmes (0-2, 2-0)Premier du groupe B (10 points) - Vainqueur de l'Atalanta en huitièmes (0-1, 3-1)Bayern ou PSG - Man City ou DortmundReal Madrid ou Liverpool - Porto ou Chelsea