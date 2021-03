Ligue des Champions : Le retour à Dortmund "défi grandiose" pour Séville

L'équipe andalouse reste sur une série de mauvais résultats, dont l'élimination en demi-finale de la Coupe d'Espagne contre Barcelone (battus 3-0 après une victoire 2-0 à l'aller). "Ça ne change rien. L'équipe est toujours vivante, debout, convaincue qu'elle va faire un grand match, avec une grosse envie de disputer un huitième de finale retour de Ligue des champions", a assuré Lopetegui. "Ce qu'on vient de traverser (4 défaites sur les 5 derniers matches), ça a été dur, je ne vais pas vous mentir", a reconnu pour sa part le milieu de terrain Joan Jordan, "cette série de matches, on l'a très mal traversée. Mais là c'est la Ligue des champions, on sait qu'on est le Séville FC (...) et au-delà de la rage, c'est surtout l'enthousiasme d'être là où on est qui anime l'équipe".

Séville pourra-t-il compter sur son défenseur français Jules Koundé, en grande forme actuellement, et sur son gardien titulaire Bono? "On va attendre le dernier entraînement de ce (lundi) soir pour prendre les dernières décisions, mais je suis optimiste", a déclaré Lopetegui. Interrogé sur son plan pour contrer Erling Haaland, le buteur en série de Dortmund auteur d'un doublé à l'aller, Lopetegui préfère voir les choses autrement: "On joue contre le Borussia Dortmund. C'est une très grande équipe, qui a Haaland, un très grand joueur. Mais on affrontera d'abord une équipe, avec un très grand entraîneur (Edin Terzic ndlr) à sa tête et des joueurs de très haut niveau à chaque ligne".